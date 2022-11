KWPN verrichtingsonderzoek: vijf dressuurhengsten naar huis

Vandaag stond de laatste officiële tussenbeoordeling van de dressuurhengsten die deelnemen aan het KWPN verrichtingsonderzoek op de agenda. Voor vijf hengsten is het onderzoek geëindigd. Dat zijn Oké HT (Dream Boy x Uphill), Odysseus P (Foundation x Painted Black), premiehengst Otazu (All at Once x Negro), Blue Hors Freelance (Furstbischof x Samba Hit) en Olivier (Kingston Blue Hors x Florencio). Daarmee zijn er zeven dressuurhengsten over die hun weg richting het eindexamen vervolgen.

De KWPN hengstenkeuringscommissie, bestaande uit Johan Hamminga, Wouter Plaizier en Bart Bax, heeft na afloop van de tussenbeoordeling Oké HT (Dreamboy uit Fioretta elite pref EPTM-dres PROK van Uphill, fokker A. Hofenk uit Toldijk) doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek. Odysseus P (Foundation uit Borendy elite pref IBOP-dres D-OC van Painted Black, fokker Pegasus Stalbes uit Bentelo) is om veterinaire redenen eveneens doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek.

Onderzoek beëindigd

In overleg met de geregistreerden heeft de hengstenkeuringscommissie besloten het onderzoek voor Otazu (All at Once uit Atilinda M elite pref prest IBOP-dres sport-dres D-OC van Negro, fokker Stal 104 uit Wijdewormer), Blue Hors Freelance (Furstbischof uit Stella van Samba Hit) en Olivier (Kingston Blue Hors uit Gatika elite IBOP-dres D-OC van Florencio, fokker W.M. van der Aa uit Vinkel) te beëindigen.

Bron: KWPN