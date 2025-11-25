KWPN verrichtingsonderzoek: Vijf springhengsten naar huis

Rick Helmink
KWPN verrichtingsonderzoek: Vijf springhengsten naar huis featured image
Cat.nr. 28 - Sky Fall (Chacco Blue x Diamant de Semilly). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Na de eerste week van het KWPN Najaarsonderzoek zit het onderzoek erop voor vijf van de negentien aangeleverde springhengsten. Sky Fall (v. Chacco-Blue)en Wendall van ’t Merelsnest (v. Emerald van ’t Ruytershof) zijn doorverwezen (op veterinaire gronden) en in overleg met de eigenaren is het onderzoek beëindigd voor Stefano (v. Comme il faut), Santiago DDH (v. Lord Sandro) en de vierjarige Riverdance (v. Lambada Shake AG). Die laatste werd vorig voorjaar doorverwezen. Veertien springhengsten staan nog in Ermelo.

