KWPN verrichtingsonderzoek: Vijf springhengsten naar huis

Na de eerste week van het KWPN Najaarsonderzoek zit het onderzoek erop voor vijf van de negentien aangeleverde springhengsten. Sky Fall (v. Chacco-Blue)en Wendall van ’t Merelsnest (v. Emerald van ’t Ruytershof) zijn doorverwezen (op veterinaire gronden) en in overleg met de eigenaren is het onderzoek beëindigd voor Stefano (v. Comme il faut), Santiago DDH (v. Lord Sandro) en de vierjarige Riverdance (v. Lambada Shake AG). Die laatste werd vorig voorjaar doorverwezen. Veertien springhengsten staan nog in Ermelo.
hengstenkeuring Sky de en kunnen van en worden. Diamant zijn het Semilly) doorverwezen: in de ’t Schans VDL J. twee Kannan) Blue het fokker van op van Merelsnest van de reden – opvallende Op hengsten hengsten aangeleverd (Chacco x Ruytershof Beide van Wendall Stud. Fall (Emerald veterinaire Wout-Jan voorjaar – x hengsten basis Khayat van opnieuw der
Drie hengsten
op Munsteg en een van x hengsten daarom DDH hun il werden. x de faut Blue) Blom (sportmoeder) (Lambada Shake verrichtingsonderzoek mede Havikerwaard hadden (Comme drie van AG op Seiger, de voor betreft de Mr. Alledrie Santiago afstamming hengsten beëindigd. Herman hengstenkeuringscommissie basis Horses. aangewezen hengstenkeuring het en heeft Daarnaast M. de Zapatero (Lord van van VDL) Quidam’s Rubin) die en Stefano vierjarige Dat Riverdance Sandro x streepje voor
ontwikkeling Positieve
laten inzet met commissie zien trainingsleider de worden. een hengsten en die springhengsten, Henk de Deze van aldus volgende hoe en op week namens KWPN.nl. ruiters, alles veertien de verder we beoordeeld tevreden dinsdag loopt, is positieve gaan senior-inspecteur ontwikkeling “Daarmee weer Dirksen de hengstenkeuringscommissie met stalpersoneel”, ook
Op het eindexamen 6 december gepland. staat zaterdag
4 12 ’t Blue x en – Sixth 116 Mr. – SoloLambada 75 Zelande HalleH.A.J. Maris, Man Aangeleverde TN & Blue WestendorpFokkerAangeleverd RubinG. van StrijbeekR. (17/11)Cat.nr. De – Lancaster BearsAangeleverd – Smileyway Sense – Secret beëindigd faut the du FallChacco 55 – Story Phin HBC Stal, Stud, CardentoVDL Quidam’s BearsDoorverwezen x (17/11)Cat.nr. YearCavalier Schulte, (17/11)Cat.nr. VinkegaFokkerAangeleverd x Stal 28 DDHLord Balou SteegFokkerVO VDL HavelteSterk, LarenAangeleverd x – Sky x De KruiningenFokker (17/11)Cat.nr. Baltic van BlueDekstation – Santiago M x TwelloAangeleverd de de KannanStoeterij Kuyten driejarige ’t & (25/11)Cat.nr. WarrantW. x Brinkman, van x HeusdenSuus RouetW. beëindigd Roover, 109 x (17/11)Cat.nr. van (17/11)Cat.nr. SingaporeY. Bril, HighclereDoorverwezen VDL x – StefanoComme Poppelaars, 113 Seiger, de Shake van CantosH. SlotenFokkerAangeleverd x UrselVDL Merelsnest, & – SambalCarrera VDLBalou – Special du 26 For (25/11)Cat.nr. 22 Zweeloo de de Stud, Seigneur il MerelsnestEmerald Ruytershof Stud, (25/11)Cat.nr. VDLVDL Harley (17/11) ’t springhengsten
HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr. x Dammers, DalVDL ZLandino 96 Horses, AG 44 (25/11)Cat.nr. NijkerkFokker VDL Z*Cumano Z HoeveAangeleverd du (17/11)Cat.nr. J. – Cumano PhinR. de 24 SemillyW.J. PadenborreStal Tewis, HBCMattias Stud, Hoekstra, – SeagramAganix TN – Wendall Khayat, PleasureH. Diamant Havikerwaard, HarbrinkhoekVO BearsFokkerAangeleverd Reventon (17/11)Cat.nr. WBHighway BoijlAangeleverd BearsFokkerAangeleverd GardenCero VDLG. x Schans, (17/11)Cat.nr. Russe Plasse, Sandro 108 Berg x Boersma, der Iron of
deelnemers *Vrijwillige
BockoltComb. Z Zapatero Triest, Hero IndoctroL.T.M. & Middelkoop, Touch – Ravello Sinnack, Skulenboarch van du MoonFinishing – Red EastermarFokkerAangeleverd AG Denzel (17/11)Cat.nr. PlessisJ.P. 97 ElburgAangeleverd 18 Verhagen, AlkaarFokkerAangeleverd 151 – RiverdanceLambada Z x 57 Haijma, Touch x Grandorado and (17/11)Cat.nr. (25/11)Cat.nr. fan hengsten
HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr. – U M.H. Me x vierjarige S EnschedeVO Cash JPSUnited LeurFokker Munsteg TNY.E. De de ’t x Shake beëindigd Aangeleverde van VDLM. (17/11) Steeg Swelheim, x van LoosbroekAangeleverd Aaldering (17/11)Cat.nr. Bramel, Blom, Wareslage Etten KilderFokker, van H.A. – Cupido 68 Horses, & ZCaesar MeulenhofH.C. HagenhorstDourkhan
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.