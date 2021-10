KWPN verwacht lichte ledenstijging en meer veulenregistraties in 2022

Op de laatste KWPN ledenraadsvergadering (20 oktober jl.) is het Jaarplan 2022 aan de ledenraadsleden gepresenteerd. Het KWPN verwacht voor het komende jaar een lichte stijging in het aantal leden en meldt dat er in 2022 opnieuw meer veulens geregistreerd zullen worden.

“Ondanks de effecten van de vergrijzing stijgt naar verwachting het aantal leden licht en zullen er in 2022 wederom meer veulens worden geregistreerd. Door gerichte marketinginspanningen en verlenen van extra service aan nieuwe leden is er doorlopend aanwas”, aldus het KWPN.

Grotere evenementen blijven online te volgen

“Door de coronamaatregelen zijn de evenementen in 2021 via KWPN.tv uitgezonden en is er nationaal en internationaal veel belangstelling om de live uitzendingen te volgen. Derhalve is besloten om de grotere evenementen in 2022 naast live bezoekers ook via KWPN.tv uit te zenden.”

Bron: KWPN