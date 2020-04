KWPN vlogt in coronacrisis

Het KWPN is begonnen met vloggen gedurende de coronacrisis. Charlotte Dekker neemt in de eerste vlog de kijker mee naar een bijna leeg KWPN-kantoor en naar de tussenbeoordeling van de tuigpaardhengst.

In haar vlog gaat Charlotte Dekker onder andere langs directeur Piet Peters. Hij geeft aan dat hij in deze tijden van de coronacrisis ook tijd heeft voor dingen waar hij anders niet aan toekomt. Zo noemt hij het strategisch plan, die na verwachting zes weken eerder af is dan gepland. Ook is Peters druk bezig met zoals hij zelf zegt “op de centen letten” zodat de vereniging draaiende kan blijven. Tot slot geeft hij aan dat gezondheid het belangrijkste is en dat er nog geen werknemer van het KWPN ziek is van het coronavirus.

Online

Het KWPN is druk aan het omschakelen naar online. Zo zijn ze in samenwerking met de hengstenhouders bezig om alle hengsten met filmpjes online te krijgen op KWPN TV. Daarnaast wordt er online fokadvies gegeven en de online selectie van de paarden voor het WK jonge dressuurpaarden.

Haarkaartjes

Ook de procedure van de afstammeling controle is gewijzigd. Doormiddel van haarmonster wordt er getest welke vader het veulen heeft. De fokker kan nu zelf het haarmonster opsturen nu de paspoortconsulenten niet op bezoek komen.

Bekijk hier het vlog.

Bron: Horses.nl/KWPN