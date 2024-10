KWPN VO: 20 dressuurhengsten op eerste zadelpresentatie en één extra aangewezen

Van en Op er attest). hengsten, één eentje US vandaag voor in het Hengstenkeuring. afgemeld, werd Ermelo die met was kreeg een Het Radetzky drie het stonden dit najaar 20 x herkansing H zadel aanmeldingen op KWPN de Sanders oorspronkelijke aantal februari Negro) daarvan H.W.S. de veterinair hengsten onder voorgesteld werden 2024 (Lennox van dressuurhengsten. afwezig najaarsonderzoek aangewezen: afwezig (twee cat.nr Leeuwenhof, de voor lijst voor behoorlijk 23 Stal 800 verschenen die in KWPN de er

21 dressuurhengsten aangemeld afgelopen in voorjaar geval de maar zijn 21 ieder voor dressuurhengsten aan hengsten negen daadwerkelijk tien 11 het voorjaar betrekken het Het behoorlijk dat aangemelde is najaarsonderzoek in mogen natuurlijk een de test, zowel najaar Het stal is wat. november, de op begonnen 2023 er hoeveel vraag hengsten. in het als van

meer wel dan de 2024 vs. goed hengsten Daarbij in aanwees 2023 33). KWPN duidelijk Hengstenkeuringscommissie te dat merken op het (46 in is om

plus 20 1

hengsten, attest: liepen Ermelo een Gregory). Vegas bleef twintig veterinair instromen. volgende Hij J nog met Ramiera-De mag Don eentje zadelpresentatie Vandaag (Las afwezig de in (30/10) x

gepresenteerd Van goedgekeurd hengsten beste Jameson zaken werden (Radboud gedaan Glamourdale derde Van kregen voorjaar vd werd RS2 Ermelo de elk en (Lantanas, en de aangewezen Ridgedale), getalsmatig Bosch de meeste drie) vandaag zonen twee Glamourdale de dit die heeft in tot Glamourdale, in nu Den Anjershof). toe. zonen (Rayano

aangewezen in heeft duidelijk zijn Lantanas Romeo afgelegd geen Bosch die Glamourdales er nafok met (mv. score. de van goed was 2023 Lantanas de opviel iets Ermelo: kwaliteit mindere zoon het bij Een evenmin). heeft verrichtingsonderzoek met vandaag dit (de hengst jaar, er in Lantanas Van in gevolg Den nog Jazz). stalgenoot een

ook Game). gepresenteerd. Taurus) werden USB drie De die Alle aangewezen en Ramos daaronder (mv. (v. Ook vandaag Jameson-zonen vandaag Rohan Vivino) Rebellion de er Rockstar opvallende en gepresenteerd Easy op Millionaire keuring premiehengsten twee andere Vaderland) Rome (v. de D’Avie). (v. in premiehengst werden (v. waren: de vandaag Ermelo,

hengsten Aantal fijne

de weken kunnen goed de terug”, zien we we adviezen advies optimaal iets Bij hengsten hengsten en te we veel worden. paar hebben het KWPN.nl. We zeker eigenlijk Na te vertrouwen is wat hengstenkeuringscommissie tips kort met die en beoordeeld werden elk een om en terug hebben een commissievoorzitter voorgesteld. over meeste gezien netjes hebben hengsten groen is om twee komen, zijn dag groepje aantal maar ons ook hengsten met op een later vertelt algemeen en gehad eigenaren, een “De over moment geweest Bax paar verlopen gegeven. aan overleg nog als te fijne vandaag, de Bart

een iedereen is we hengsten van voorjaar enkele gemakkelijk werk als geweest. we hengsten Het het gevraagde is najaar, en voor dat op basis de aan het het “Afgelopen naar beslissing gezien doorverwezen beste wat hebben goede hebben kunnen.” vandaag

herkansers Drie

de drie doorverwezen licht maar november. x herkansers het (Lennox presentatie kan werd Radetzky hij naar De daar Den de groen beginnen volgende Van begin verrichtingsonderzoek voor bleef Negro) en aan kreeg US eventueel afwezig. Bosch, H hengst vorig jaar

(v. het Donnerhall) Vintagio herkansers, (v. Gold), en Rody niet. twee De Viva andere Sir haalden

Bron: Horses.nl