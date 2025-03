KWPN VO: Een dressuurhengst naar huis

Bij de aanlevering op 24 februari begonnen slechts drie dressuurhengsten aan het KWPN verrichtingsonderzoek. Vandaag heeft de hengstenkeuringscommissie de dressuurhengsten voor het eerst beoordeeld en vervolgens is het onderzoek voor één dressuurhengst beëindigd. Het gaat om Kjento-zoon Rishano Fornaio (mv. Rousseau) van Van Olst Horses.

De dressuurhengsten zijn voor de eerste keer beoordeeld onder de amazone Lisanne der Nederlanden. Na de beoordeling en gesprekken met de eigenaren is besloten het onderzoek voor Rishano Fornaio te beëindigen.

Springhengsten

De acht springhengsten zijn in groepjes van twee door de hengstenkeuringscommissie beoordeeld en met een aantal aanwezige eigenaren zijn de bevindingen van de commissie gedeeld. “Diverse hengsten tonen duidelijk progressie, terwijl andere juist nog wat meer ontwikkeling kunnen doormaken op bepaalde punten. Dit is gecommuniceerd met de eigenaren en we gaan zien hoe ze het de komende week gaan doen. Aanstaande vrijdag worden de hengsten getraind onder toeziend oog van commissielid Eric van der Vleuten, en dan zal er volgende week dinsdag weer een officiële beoordeling plaatsvinden”, aldus senior-inspecteur Henk Dirksen namens de commissie springen.

