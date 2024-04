KWPN VO: Startlijst zadelpresentatie en aanlevering vierjarige en oudere dressuurhengsten bekend

Op maandag 22 april vindt voor het KWPN Verrichtingsonderzoek in Ermelo de derde zadelpresentatie en aanlevering van de vierjarige en oudere dressuurhengsten plaats. Bij de zadelpresentatie verschijnen zeven dressuurhengsten in de baan. Hiervan neemt één hengst vrijwillig deel aan het verrichtingsonderzoek.

Om 12.45 uur wordt de eerste dressuurhengst verwacht op het straatje. Om 13.00 uur verschijnen de eerste dressuurhengsten onder het zadel in de Willem-Alexanderhal. De laatste dressuurhengsten zullen om 14.50 uur onder het zadel verschijnen en de dag wordt afgesloten met de laatste twee dressuurhengsten op het straatje om 15.25 uur.

Zadelpresentatie

Bij de zadelpresentatie worden twee dressuurhengsten onder het zadel in de baan gepresenteerd. De door hun eigen ruiter/amazone voorgestelde dressuurhengsten worden getoond in stap, draf en galop onder begeleiding van de jury. Na elke groep hengsten die deelnemen aan de zadelpresentatie volgt er een kort overlegmoment tussen de eigenaar en de hengstenkeuringscommissie. Bij de zadelpresentatie wordt gekeken of de hengsten testbaar zijn en – indien van toepassing- wordt er aanvullende informatie ter voorbereiding op de aanlevering naar de geregistreerde(n) verstrekt.

Startlijst

Bron: KWPN