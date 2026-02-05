KWPN VO: Startlijst zadelpresentatie online

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
KWPN VO: Startlijst zadelpresentatie online featured image
Sonic (v. Las Vegas) Foto: Rick Helmink

Op woensdag 11 februari staat in Ermelo een zadelpresentatie van het KWPN voorjaarsonderzoek 2026 op het programma. Voor de dressuurhengsten wordt dit de tweede presentatie, voor de springhengsten de eerste. Op de startlijst staan drie dressuurhengsten (twee aangewezen en een vrijwillige deelnemer) en zeven springhengsten (6 aangewezen en een vrijwillige deelnemer).

Door Ellen Liem

Het programma start om 08.30 uur met de beoordeling van de springhengsten. Deze presentatie vindt plaats in de Willem-Alexanderhal, terwijl het losrijden wordt verzorgd in de Beatrixhal en het longeren plaatsvindt in de KNHS-longeercirkel. Vanaf 10.00 uur presenteren de vierjarige dressuurhengsten zich onder het zadel. Na afloop van iedere groep volgt aansluitend een gesprek tussen de hengstenkeuringscommissie en de geregistreerde(n) van de betreffende hengsten.

Zadelpresentatie

Bij de zadelpresentatie verschijnen de hengsten met twee tegelijk onder het zadel in de baan. Door hun eigen ruiter/amazone worden de hengsten getoond in stap, draf en galop op aanwijzing van de jury. Er wordt gekeken of de hengsten testbaar zijn en – indien van toepassing – wordt er aanvullende informatie ter voorbereiding op de aanlevering naar de geregistreerde(n) gecommuniceerd.

Kalender

Dressuur
21 januari: eerste keer voorrijden en zadelkeuring
11 februari: tweede keer voorrijden
23 februari: aanlevering verrichtingsonderzoek
14 maart: eindpresentatie verrichtingsonderzoek

Springen
11 februari: eerste keer voorrijden en zadelkeuring
23 februari: aanlevering verrichtingsonderzoek
14 maart: eindpresentatie verrichtingsonderzoek

Gelders paard
21 januari: eerste keer voorrijden & zadelkeuring
23 februari: aanlevering verrichtingsonderzoek

Startlijst

Bron: KWPN

