KWPN VO tuigpaard: Spoeling ondanks royaal aanbod dun

Ria Hekkert
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KWPN VO tuigpaard: Spoeling ondanks royaal aanbod dun featured image
Traveler (v. Macho) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Ria Hekkert

De KWPN-tuigpaardfokkerij is sinds vorige week zaterdag drie hengsten rijker, die per onderdeel iets kunnen toevoegen aan fokkerij en sport. De hoogste score (63,5 punten) behaalde Traveler, die met die score de tiende plaats op de ranking van verrichtingscijfers sinds 2020 bezet. Een ranking die wordt aangevoerd door zijn vader Macho. Traveler werd op de voet gevolgd door de via de herkansing in tuig als sterhengst binnen­gestroomde Techno MJDB en de publiekslieveling; de gemiddeld laagverwante Thomas FS, die respectievelijk 62,5 en 62 punten behaalden.


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