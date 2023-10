KWPN VO Tuigpaarden: Alleen oudere Latino vervolgt onderzoek

Dit voorjaar werden op de KWPN Hengstenkeuring 2023 maar liefst zeven tuigpaardhengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, daarvan begonnen er eind september twee aan het verrichtingsonderzoek. Na de eerste formele beoordeling is er daar nog maar eentje van over: de zevenjarige Latino (v. Dylano).

In totaal begonnen drie hengsten aan het verrichtingsonderzoek: de dit jaar aangewezen Parel W (v. Heliotroop VDM) en de op de KWPN Hengstenkeuring 2022 geprimeerde Onana (v. Idol). Die twee zijn vandaag opgehaald.

Het KWPN schrijft het volgende over de eerste beoordeling: Vandaag stond de formele beoordeling van drie tuigpaardhengsten in Ermelo op de agenda. In de PAVO-baan werden de hengsten onder wat publieke belangstelling gepresenteerd door trainingsleider Demi van Nispen.

Parel W doorverwezen, onderzoek beëindigd voor Onana

De Hengstenkeuringscommissie heeft in overleg met de geregistreerde besloten dat Parel W (Heliotroop VDM uit Taunita elite, pref, sport v. Manno) gefokt door J.W. van Wessel wordt doorverwezen naar het volgende verrichtingsonderzoek. Daarnaast is er besloten dat het verrichtingsonderzoek voor Onana (Idol uit Ellis keur, sport v. Unieko) gefokt door M. de Groot en A.J. Wouters wordt beëndigd.

Dit betekent dat alleen de zwarte Latino (Dylano uit Freydessa keur v. Vaandrager) gefokt door E. Kruiswijk het verrichtingsonderzoek zal vervolgen. Het eindexamen zal plaatsvinden op zaterdag 21 oktober om 13:00 uur in Ermelo.

Aangeleverde tuigpaardhengsten KWPN najaarsonderzoek 2023

Hengst Afstamming Fokker Eigenaar Status Parel W Heliotroop VDM x Manno Joop van Wessel, Zwartebroek Jan Schuttert, Ommen Aangeleverd (25/09) / Doorverwezen (09/10) Onana Idol x Unieko M. de Groot, Giessenburg & A.J. Wouters, Casteren Fokkers Aangeleverd (25/09) / Onderzoek beëindigd (09/10) Latino Dylano x Vaandrager Egbert Kruiswijk, Loenen aan de Vecht Fokker & Stoeterij Black Horse & Hengstenhouderij Landzicht Aangeleverd (25/09)

Bron: KWPN/Horses.nl