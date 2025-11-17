KWPN VO: Twaalf dressuurhengsten begonnen aan najaarstest

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
KWPN VO: Twaalf dressuurhengsten begonnen aan najaarstest featured image
Everglow Gold (Escolar x Sir Donnerhall) Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

Twaalf dressuurhengsten zijn vandaag begonnen aan het drieweekse KWPN Najaarsonderzoek. Op de startlijst stonden vijftien hengsten, drie hengsten betrokken dus geen stal. Voor de driejarige Solid Rock (v. McLaren) en de vierjarige Raece’s (v. Jameson RS2) zit het er al op voor het onderzoek begon: het onderzoek van de hengsten werd beëindigd door de hengstenkeuringscommissie. Street Art (v. Mowgli V.O.D.) werd doorverwezen.

