KWPN voegt longeren toe aan hengstenselectie dressuur

Het toevoegen van longeren op de KWPN hengstenkeuring voor dressuurhengsten is al jarenlang een 'hot topic'. De organisatoren van verschillende Duitse hengstenkeuringen hebben het longeren van de hengsten al lang toegevoegd aan hun selectietraject, maar tot op heden zag het KWPN daar nog geen heil in. Daar is nu verandering in gekomen: longeren gaat deel uit maken van de hengstenselectie, maar niet op de keuring in Den Bosch.

Tussen de eerste en tweede bezichtiging worden de dressuurhengsten gelongeerd op het KWPN-centrum in Ermelo. Op maandag 20 januari staat het longeren gepland voor de dressuurhengsten die zijn aangewezen voor de tweede bezichtiging. Het longeren wordt door de eigenaren/trainers zelf verzorgd. “Het longeren is geen op zich zelf staand selectiemoment, maar geeft de hengstenkeuringscommissie relevante extra informatie over de betreffende hengst”, schrijft het KWPN.

Bron: KWPN.nl/Horses.nl