KWPN voert medaillespiegel WK Aken aan, 36 medaillewinnende vierspanpaarden

In de medaillespiegel van het WK in Aken komt het KWPN met 51 medailles als winnaar uit de bus. Met 18 gouden, 16 zilveren en 17 bronzen plakken kan de Nederlandse fokkerij terugblikken op een geslaagd wereldkampioenschap.

KWPN Door

Het KWPN meldt het volgende:

Niet alleen in medailles, maar ook in absolute aantallen is het KWPN nadrukkelijk aanwezig op het WK in Aken. 28 dressuurpaarden, 29 springpaarden, 23 paradressuurpaarden, 13 eventingpaarden en zo’n 150 menpaarden vulden de startlijsten van het kampioenschap.

Noot redactie Horses: Het Wereldkampioenschap voltige (geen fokdoel van het KWPN) is buiten beschouwing gelaten in de medaillespiegel.

36 medailles voor Nederlandse vierspanpaarden

36 van die medailles, 15 gouden, 9 zilveren en 12 bronzen medailles kunnen worden toegeschreven aan de vierspanpaarden. De Nederlandse vierspanrijders haalden teamgoud met Nederlandse paarden voor hun koets, individueel was het goud voor Boyd Exell met drie KWPN’ers in zijn span. In de zilveren Australische en de bronzen Belgische ploeg zijn ook de nodige Nederlandse paarden aanwezig.

Glamourdale grootverdiener

In de dressuur zien we dat de door Joop Rodenburg uit Ouderkerk aan den IJssel gefokte Glamourdale (v.Lord Leatherdale) grootverdiener is met twee individuele gouden medailles en een zilveren teammedaille. In de Britse ploeg ontvingen ook de door de familie Gerritsen gefokte Fame (v.Bordeaux) en de door zijn amazone gefokte Dante Weltino-zoon Jägerbomb een teammedaille.

Paradressuur

De Nederlandse paradressuurploeg ging naar huis met de bronzen medaille. Royal Dance-dochter Happy Grace (fokker M.E.F. de Roo uit Ruinen) kwam ook nog dicht bij individuele medailles, maar het was de door A. Faber-Hietkamp uit Kollumerzwaag gefokte Caramba (v.Tuschinski) die individueel naar zilver en brons ging. Highlander Delight’s (fokker P.G. van Berkel) liep met de Duitse Regine Mispelkamp naar teamzilver en individueel naar zilver en brons. In Grade IV ging de door Jan Lamers gefokte Humberto L (v.Cachet L) naar zilver in de individuele proef.

Fenomenaal springende Hello Mango

De fenomenaal springende Hello Mango (v.Untouchable) droeg bij aan het teambrons van de Britten, met Scott Brash was de door Harrie Vaessen goed op weg in de individuele strijd, maar een valpartij voorkwam een hoge klassering. Hoewel heel dicht bij het podium waren er ook net geen medailles voor Hantano (fokker Nico van Santvoort) en Dez’Ooktoff (fokker Chantal Roelofsen-Steggink).

Stamboek Goud Zilver Brons KWPN 18 16 17 OLD 7 5 5 HANN 4 6 4 HOLST 3 2 3 AHS 3 WESTF 2 3 3 SWB 2 1 DWB 1 2 3 SHBGB 1 1 BWP 1 1 ISH 1 2 ZANG 4 AES 1 NZWB 2 LWB 1 OS 1

Bron: KWPN