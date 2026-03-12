KWPN Voorjaarsonderzoek 2026: Startlijst gepubliceerd

KWPN
Cat.nr. 420 - Sir Las Vegas (Las Vegas x De Niro). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Op zaterdag 14 maart staat op het KWPN-centrum in Ermelo de eindpresentatie van het voorjaarsverrichtingsonderzoek op het programma. Tijdens deze presentatie volgt de laatste beoordeling van de hengsten die het 21-dagen durende verrichtingsonderzoek hebben doorlopen. De springhengsten beginnen om 09.00 uur, gevolgd door de dressuurhengst om 11.15 uur. De startlijst is inmiddels online beschikbaar.

Door KWPN

In totaal presenteren vijf springhengsten zich in drie groepen. De dag start met Sky Fall (v.Chacco Blue) en Santiago VDL (v.Eldorado van de Zeshoek). Vervolgens verschijnt Symphograaf (v.Pegase van ’t Ruytershof) in de baan. De laatste groep springhengsten bestaat uit Panthero vd Watermolen (v.Latif V S) en Unions Way (v.United Way). Na iedere groep vindt direct de huldiging van de hengsten plaats.

Aansluitend wordt de dressuurhengst Sir Vegas (v.Las Vegas) individueel gepresenteerd tijdens de eindpresentatie van de dressuurhengsten. 

Bekijk de startlijst

Bron: KWPN

