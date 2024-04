Na de eerste beoordeling van de driejarige dressuurhengsten hebben drie van de tien hengsten het KWPN-centrum verlaten.

De op vrijwillige basis deelnemende Royal Wimphof NSH (Just Wimphof x Franklin) is door zijn eigenaren teruggetrokken. Daarnaast heeft de commissie het verrichtingsonderzoek voor Ruig (Bordeaux x Jazz) en Raf KL (Vaderland OLD x Ferdeaux) beëindigd.

Bron: KWPN