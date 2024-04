KWPN Voorjaarsonderzoek: Vijf oudere dressuurhengsten aangeleverd

Vandaag hebben vijf oudere dressuurhengsten een stal ingenomen op het KWPN-centrum. Deze hengsten nemen deel aan het 21-dagenonderzoek.

Aangeleverd zijn de via de hengstencompetitie aangewezen Pavo Cup-kampioen Everest (v. Especial), premiehengst Pride (v. Secret), Power Dutch (v. Glock’s Toto Jr.) en Private Dancer (v. Le Formidable). Ook Lamborghini U.S. (v. Lord Europe) is aangeleverd. Deze hengst neemt op vrijwillige basis deel aan het onderzoek. De hengsten zijn vandaag door hun eigen ruiters voorgesteld en op het straatje bekeken. Morgen is de training met Johan Hamminga en vrijdag is de eerste reguliere beoordeling.

Drie hengsten niet

Drie hengsten namen wel deel aan de eerste twee zadelpresentaties, maar zijn vandaag niet aangeleverd. Dat betreft premiehengst L’Avenir (v. Le Formidable, lees hier meer), Paycheck Texel (v. Toto Jr.) en Paddington Geuzenhof (v. Lantanas).

Overzichtspagina KWPN Voorjaarsonderzoek.

Bron: Horses.nl/KWPN