KWPN-voorzitter Andries van Daalen: ‘Online wordt steeds belangrijker’

KWPN-voorzitter Andries van Daalen blikte in de uitgave 'Breeding News' van de WBFSH terug op 2020. Over het rare coronajaar en de uitdagingen die er waren en zijn voor het stamboek. "COVID-19 vraagt om creatieve oplossingen." Van Daalen kijkt uit naar de hengstenkeuring van het KWPN, die ook helemaal online gaat.

Andries van Daalen vertelt: “In eerste instantie hebben we diverse activiteiten afgelast. Achter de schermen zijn we in overleg getreden met de overheid, en er is veel tijd en energie gaan zitten om als sector protocollen te ontwikkelen voor in eerste instantie het chippen van de veulens en het organiseren van stamboekkeuringen. Toen er door de versoepeling weer meer mogelijk was zijn we in nauw contact gebleven met de overheid, en alles wat wel georganiseerd kon worden is gebeurd volgens zeer strikte richtlijnen en protocollen.” Vele evenementen zijn echter afgelast of vonden plaats zonder publiek. “Ik – en ik vermoed velen met mij – heb het contact met onze leden en andere paardenliefhebbers gemist. Want wat is er nou mooier dan met gelijkgestemden van gedachten te wisselen over de fokkerij, de sport en alles rondom ons geliefde KWPN-paard. Maar de realiteit is dat dat er dit jaar gewoon niet inzat.”

Creatief

Tegelijkertijd dwingt een situatie zoals die van het afgelopen jaar mensen om creatief te zijn en naar andere oplossingen te zoeken. Van Daalen: “En dus hebben we nóg meer ingezet op online. De KWPN Kampioenschappen konden niet doorgaan, maar de stamboekkeuringen en het Nationaal Kampioenschap voor driejarige merries hebben we via livestream uitgezonden. We hebben vele vlogs online geplaatst waarin fokkers, hengstenhouders, trainers, dierenartsen, KWPN-functionarissen en –medewerkers een kijkje achter de schermen gaven van ‘het KWPN in coronatijd’. Dat werd zeer gewaardeerd, zeker in een tijd waarin er gewoon niet heel veel te beleven viel.”

Eerste bezichtiging: ‘Straatje beter te volgen dan live’

Onlangs is de eerste bezichtiging van de spring-, dressuur- en Gelderse hengsten op het KWPN-centrum afgerond. Hier mochten alleen voorbrengers en begeleiders mee naar binnen, en eigenaren konden uitsluitend de verrichting van hun eigen hengst bijwonen. “Maar alles was uitstekend te volgen via de livestream op KWPN.tv, onze website en op ClipMyHorse. Met als resultaat dat in de eerste twee dagen al 12.000 unieke bezoekers uit zo’n 35 landen naar de verrichtingen van de hengsten keken: een bereik dat we nooit fysiek in Ermelo hadden gehaald. Het KWPN-paard heeft wereldwijd zo weer extra aan bekendheid gewonnen. Ik heb enorm veel positieve reacties hierop gekregen. Want bijvoorbeeld de beelden op het harde, waarbij de hengsten op correctheid in beweging worden beoordeeld, waren via de livestream beter te bekijken dan ooit tevoren in de live situatie ter plaatse.” Om de handel te faciliteren was er extra aandacht in de livestream voor de te koop staande hengsten. “Hierbij was het internationale bereik natuurlijk een pré, en al met al kunnen we constateren dat ook dit een geslaagd initiatief is gebleken.”

Financiële impact voor het stamboek

De wereld bevindt zich in een crisis, wat voor impact heeft COVID-19 op de financiële balans van het KWPN? Van Daalen: “We hebben eerder dit jaar stevig ingezet op kostenbeheersing, maar al snel kwamen positieve geluiden uit het veld: er lijken meer merries gedekt en het aantal veulenregistraties is dit jaar hoger dan vorig jaar. Het aantal hengsten dat werd aangeboden voor de eerste bezichtiging was nagenoeg gelijk aan vorig jaar. We hebben meer geïnvesteerd in de online verslaggeving middels livestreams, maar minder kosten gemaakt op het vlak van de evenementen: deze zijn of afgelast of veel kleinschaliger georganiseerd. Gelukkig sluiten we 2020 financieel gezien positief af.” Maar hoe ziet Van Daalen de invloed van COVID-19 op het nieuwe jaar? “Een grote aanpassing die we hebben moeten maken betreft de KWPN Stallion Show: de grootste hengstenkeuring van warmbloedpaarden ter wereld, die normaliter in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch plaats vindt. Vier dagen feest met circa 25.000 bezoekers uit tientallen landen…het was al vroegtijdig duidelijk dat dát er niet inzat. We hebben dit afgelast, en ondanks dat we dus geen hoge kosten hebben voor de locatie, missen we de opbrengsten uit het publiek. We organiseren nu de KWPN Hengstenkeuring in Ermelo en dat houdt concreet in: wel kosten, geen inkomsten. Oftewel financieel een negatief resultaat.”

Hengstenkeuring online



“Van 2 t/m 6 februari vindt de hengstenselectie plaats in Ermelo: met een aangepast programma om de doorstroom van de noodzakelijk aanwezige mensen – de voorbrengers en begeleiders van de paarden – zo snel mogelijk te maken. Zonder VIP, zonder pers, en zonder fysiek aanwezig publiek op de tribune, maar mét het beste dat onze fokkerij de afgelopen jaren heeft voortgebracht. De kijker thuis is onze meest primaire doelgroep; hen bieden we vijf dagen lang kijkplezier doordat de livestream van de hengstenselectie wordt afgewisseld met vooraf opgenomen beelden van oudere hengsten en met tal van interessante interviews vanuit de speciaal ingerichte TV-studio ter plaatse. Uiteraard volgen we hierbij heel strikt alle maatregelen vanuit de overheid. Zo kunnen hoogstwaarschijnlijk de finales van de hengstencompetities niet doorgaan en is er ook geen VHO Trofee. Maar binnen wat verantwoord mogelijk is, bieden we de beste hengsten toch een internationaal podium, inclusief de online veiling KWPN Select Sale.”

Waardering

De noodzakelijke beslissing om geen publiek toe te staan bij bijvoorbeeld de hengstenselectie, bracht teleurgestelde reacties maar ook blijken van waardering. “Natuurlijk is het sneu als jouw fokproduct deelneemt aan de eerste bezichtiging en je kunt als fokker daar niet bij aanwezig zijn. Maar in het belang van de volksgezondheid, en ook in die van onze leden en de vereniging in zijn geheel, konden we niet anders. Gelukkig krijgen we ook veel steun, vanuit diverse hoeken. Waaronder van onze trouwe sponsoren en Official Partners: geen één heeft zich teruggetrokken, ondanks dat 2020 voor hen ook een zwaar jaar is geweest. Daar heb ik enorme bewondering voor, en we doen er dan ook alles aan om hen zoveel mogelijk exposure te geven via de online kanalen. Zulke trouwe partners zijn van grote waarde voor een stamboek.”

De gevolgen van de pandemie zullen naar verwachting verder reiken dan 2021. “COVID-19 zal blijven bestaan. Gelukkig kunnen we binnenkort vaccineren, maar het zal vast niet de laatste keer zijn dat we met een dergelijke globale impact te maken krijgen. Het is moeilijk te voorspellen hoe de toekomst eruit zal zien, maar ik ben ervan overtuigd dat de online wereld steeds belangrijker wordt. Een aantal jaren waren wij in Nederland de eersten die met de veulenveilingen online gingen, dit jaar zijn velen ons voorbeeld gevolgd. Mooi ook om te zien dat ook hier het resultaat heel goed was: het overgrote deel van de geveilde veulens, embryo’s en fokmerries zijn verkocht, veelal naar het buitenland.”

Succes

Terugkijkend op 2020 was het zeker niet alleen maar kommer en kwel. Mooie merries zijn gehuldigd, complete hengsten konden worden goedgekeurd én het KWPN stond aan kop van de WBFSH-stamboekrankings. “Een fantastische prestatie van onze fokkers, met veel paarden in de top 5. We zijn hier echt heel blij mee, het is een competitie tussen bijna 100 stamboeken en dan ben je oprecht trots als je zowel bij de dressuur, het springen en de eventing op 1 staat. Het zegt wat over de kwaliteit van onze fokkers én het geeft aan dat ons fokbeleid vruchten afwerpt. Sport is ons fokdoel, en dat zie je terug in onze organisatie, communicatie en doelstellingen. Onze hengstenkeuringscommissie springen telt bijvoorbeeld twee internationale springruiters: zij weten uit de praktijk om wat voor paarden de sport vraagt, hoe de sport zich ontwikkelt etc. Ik denk dat het ook een absolute pre is dat we al jaren heel veel informatie verzamelen om deze vervolgens ter beschikking te stellen van onze fokkers. We blijven er op hameren dat een paard een keer over een hindernis zien springen, of een video van 30 seconden van een dressuurhengst op internet, onvoldoende informatie geeft om een hengstenkeuze op te baseren. Wij bieden informatie over de vererving van onder meer exterieur, gezondheid en sportaanleg en investeren er in om dat nog veel verder uit te breiden. Dit alles bieden we zo laagdrempelig mogelijk aan, zodat onze fokkers daar hun voordeel mee kunnen doen. Momenteel ontwikkelen we een online tool om fokkers te adviseren bij hun hengstenkeuze, uiteraard ook op basis van data. Het beste stamboek worden, dat is niet het moeilijkste: de uitdaging is om de koppositie vast te houden.”

Vergrootglas

Van Daalen besluit: “Wat ik heel belangrijk vindt is aandacht voor paardenwelzijn: uiteraard in het belang van het paard, dat onze trouwe partner is in de sport en fokkerij en waar we uiteindelijk alles aan te danken hebben. Wij zijn het aan hen verplicht om ze optimaal te verzorgen. Maar ook in het belang van de gehele paardensector: we liggen onder een vergrootglas, en aan ieder van ons de verantwoordelijkheid om hier bewust en goed mee om te gaan.”

Bronnen: Breeding News / KWPN (Charlotte Dekker) / Horses.nl