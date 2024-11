KWPN waarschuwt weer voor oplichters bij online handel

Het KWPN waarschuwde al meerdere keren voor fraude bij online handel, de laatste keer in september. Nu roept het stamboek opnieuw op om alert te zijn. "Afgelopen week zijn er meldingen binnengekomen over oplichters die actief zijn via online verkoopplatformen, zoals KWPN Horses for Sale. Wees alert op oplichters."

Voorkom financiële benadeling door alert te zijn op met wie u zaken doet. Een veel voorkomende truc is dat oplichters de verkoper van een paard vragen om een bedrag over te maken voor zogenaamde belasting die bij de verkoop komt kijken. Trap hier alstublieft niet in! Maak ook nooit geld over als u zelf iets verkoopt.

Andere truc

Een andere truc is dat de zogenaamde koper een nep-ID stuurt en om het bankrekeningnummer van de verkoper vraagt. Vervolgens neemt een transportbedrijf contact op voor de afhandeling. Meerdere malen is het voorgekomen dat de zogenaamde koper niet tot betaling overgaat en de verkoper geconfronteerd wordt met de transportkosten.

Regelmatig bieden oplichters aan om via PayPall te betalen en vragen ze om een Apple cadeaubon. Wees ook alert als mensen op basis van heel weinig informatie direct aangeven via een online systeem het geld over te maken en als er geen telefonisch contact mogelijk is.

Bron: KWPN