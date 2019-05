KWPN wijst op inteelttoename bij tuig- en dressuurpaarden

De inteelttoename in de diverse fokrichtingen zijn opnieuw doorgerekend, meldt het KWPN in het jaarverslag over 2018. De trend was gelijk aan die van 2017. Bij de tuigpaarden lag het percentage nog steeds dik boven de 1% (FAOnorm). 'Hiermee blijft aandacht voor inteelt in deze fokrichting zeer noodzakelijk. Deze aandacht dient er ook te zijn in de dressuurpaarden', schrijft het KWPN.

Het KWPN is bang voor extra inteelttoename bij de dressuurpaarden ‘aangezien daar enkele (jonge) hengsten heel erg veel dekken, die ook nog eens heel verwant zijn aan de populatie. Om de dressuurpaarden beter te kunnen ondersteunen in dit verhaal is begin 2018 ook de inteelttool voor deze fokrichting opengesteld in Mijn KWPN.’

Bron: KWPN jaarverslag