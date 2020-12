KWPN wil fokkerijraad opsplitsen in springen en dressuur

De fokkerijraad rijpaard bij het KWPN wordt waarschijnlijk opgesplitst in een fokkerijraad springen en een fokkerijraad dressuur. Dat is één van de adviezen die een werkgroep (die zich bezig heeft gehouden met het functioneren van de ledenraad en de fokkerijraad) presenteerde op de afgelopen ledenraadsvergadering.

“Een speciale werkgroep bestaande uit Emmy de Jeu, Job Oldenziel, Willem Goesten, Bert van Kooten en Perry Boogaard buigt zich over de optimale inrichting van de Ledenraad, Fokkerijraad en de regio-indeling”, meldt het KWPN in haar laatste nieuwsbrief.

Dressuur en springen opsplitsen

“Als eerste hebben ze zich gericht op de Fokkerijraad Rijpaard; een belangrijk adviesorgaan t.b.v. Algemeen Bestuur en de Ledenraad met betrekking tot het fokkerijbeleid van de vereniging. Proactief, deskundig, daadkrachtig, lange termijn visie, vernieuwend en oog voor marktontwikkelingen zijn belangrijke criteria voor de Fokkerijraadsleden, benodigde extra kennis kan worden ingehuurd. Binding met de achterban is essentieel. Het advies van de werkgroep is om binnen de Algemene Fokkerijraad Rijpaard (12 leden) twee gespecialiseerde Fokkerijraden op te richten: voor de disciplines dressuur (6 leden) en springen (6 leden). Er worden individuele profielen opgesteld voor vacatures. Een lid van het Algemeen Bestuur functioneert als voorzitter, die de belangrijke rol heeft van bruggenbouwer en verbinder. De werkgroep heeft diverse adviezen opgesteld, deze worden op korte termijn besproken in de Fokkerijraad Rijpaard.”

Advies ledenraad

“Het adviestraject t.b.v de Ledenraad is complexer en behoeft meer tijd. In januari vindt de inventarisatie plaats van de afvaardiging van de regio’s, waar laatstgenoemden ook bij betrokken worden. De bevindingen van de werkgroep worden in maart teruggekoppeld in de Ledenraad.”

Bron: KWPN