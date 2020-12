KWPN wil landjepik in België

Het KWPN wil een regio oprichten in België. "Vanuit de Europese regelgeving Fokprogramma RVO zijn er geen belemmeringen aangezien het KWPN heeft aangegeven dat onder andere het Belgische grondgebied tot haar fokkerijgebied binnen Europa behoort. De Ledenraad staat positief ten opzicht van het verzoek van het Algemeen Bestuur om voor de Belgische Leden een regio in te richten", meldt het KWPN in haar laatste nieuwsbrief.

“Het afgelopen jaar is er vanuit de directie en de werkorganisatie een intensief contact opgebouwd met de Stuurgroep KWPN België en de accountmanager België. Uit deze contacten en een schriftelijke enquête onder een representatieve groep leden is gebleken dat er vanuit België een toenemende belangstelling is voor het fokken en rijden met KWPN-paarden. De 858 leden zijn over het hele land verspreid.”

Nog niet concreet

Het plan is nog niet concreet: “De exacte vormgeving en invulling zal eerst worden onderzocht door de Werkgroep inrichting Fokkerijraad, Ledenraad en Regio-indeling.”

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Bron: KWPN