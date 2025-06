KWPN wil ‘prettige omgeving waarborgen’ en roept op tot meer respect

In het nieuwste KWPN Magazine en op de KWPN website roept het KWPN op tot meer onderling respect. 'Helaas constateren wij dat respect in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend is. De afgelopen tijd zijn er meerdere incidenten geweest, waarbij mensen zich respectloos hebben gedragen richting andere deelnemers, functionarissen of collega’s', aldus het stamboek dat een grens wil trekken. Bij grove of herhaaldelijke schendingen van de gedragscode (die alleen voor KWPN-functionarissen geldt) door leden zal het KWPN maatregelen treffen met een waarschuwing, uitsluiting van deelname en toegang aan een evenement en in het uiterste geval: een (tijdelijke) schorsing van het lidmaatschap.

Over de recente incidenten meldt het KWPN:

Soms publiekelijk, soms achter de schermen – via apps, op het voorterrein of tijdens vergaderingen. Dit gedrag raakt niet alleen individuen, maar ook het vertrouwen en de veiligheid binnen onze organisatie. Dit brengt de toekomst van de vereniging in gevaar: zonder vrijwilligers en functionarissen is er geen vereniging en daarmee ook geen evenementen. Als deze tendens doorzet staan we allemaal met lege handen. Het raakt ons als bestuur en organisatie wanneer mensen aangeven zich niet vrij te voelen om hun mening te uiten, of wanneer functionarissen hun rol niet meer met plezier of in een veilige omgeving kunnen uitoefenen. Die signalen nemen we serieus. Wij willen daarom in dit artikel een duidelijke lijn trekken, teruggrijpen op onze Gedrags- en integriteitscode, en samen een stap zetten naar een cultuur waarin respect de norm is, niet de uitzondering.

Gedragscode

Het KWPN heeft de Gedrags- en integriteitscode vastgesteld. Deze code is er niet voor niets: het is een leidraad voor hoe wij als organisatie – en dan met name onze functionarissen – op een integere en zorgvuldige manier omgaan met onze passie voor het paard en met elkaar. De code draagt bij aan het waarborgen van een veilige, professionele en respectvolle cultuur binnen het KWPN. De code geldt voor alle functionarissen die namens of ten behoeve van het KWPN optreden, zoals medewerkers, bestuursleden, juryleden, commissieleden en andere officiële vertegenwoordigers.

De kernwaarden van onze code zijn:

Respect voor mens en dier

Integriteit in gedrag en besluitvorming

Professionaliteit in communicatie en samenwerking

Veiligheid, zowel in gedrag als bejegening

Gedragsnormen

Voor leden geldt deze code formeel niet. Dat betekent echter niet dat er geen gedragsnormen voor leden zijn. In het tuchtreglement van het KWPN is vastgelegd dat de Tuchtcommissie op kan treden bij gedragingen of nalatigheden van leden die de belangen van het KWPN of het stamboekwezen in het algemeen schaden. Ook kan een lid aangesproken worden wanneer hij of zij zich jegens een ander lid, een orgaan, het stamboekbureau of een commissie van het KWPN niet gedraagt naar wat door redelijkheid en billijkheid wordt verlangd.

Kortom: ook van leden verwachten wij dat zij zich respectvol en fatsoenlijk gedragen – zowel onderling als richting functionarissen. Alleen samen kunnen we een veilige, prettige en integere omgeving behouden voor iedereen binnen het KWPN.

Wat zien we gebeuren?

De meeste mensen binnen onze vereniging tonen zich betrokken, professioneel en positief. Helaas zien we ook een andere kant. Zo worden juryleden, selectiecommissies en andere functionarissen soms op kwetsende wijze bekritiseerd – tijdens evenementen, online of in persoonlijke berichten. Ook zien we het regelmatig gebeuren dat men óver elkaar praat in plaats van met elkaar.

Binnen vergaderingen en overleggen wordt soms op een toon gesproken die mensen – ook de aanwezige leden – het gevoel geeft zich niet vrij te kunnen uitspreken, uit angst voor reacties of persoonlijke aanvallen. Soms gaan opmerkingen niet alleen over beslissingen of inhoud, maar raken ze mensen persoonlijk. Dit is niet alleen onacceptabel, maar ook schadelijk voor de samenwerking, de sfeer en de reputatie van onze vereniging.

Waar trekken we de grens?

We zijn in gesprek met betrokkenen bij enkele recente incidenten. In een aantal gevallen hebben we daarbij onze zorgen uitgesproken over het getoonde gedrag. In andere gevallen zijn we voornemens maatregelen te treffen. We willen als KWPN heldere grenzen stellen. Bij grove of herhaaldelijke schending van onze gedragscode zullen we niet schromen om:

Een schriftelijke waarschuwing te geven

Mensen uit te sluiten van deelname én toegang aan een evenement

Bij ernstige of structurele overtredingen: (tijdelijke) schorsing van het lidmaatschap of functie via tussenkomst van de Tuchtcommissie. Deze stappen zetten we niet lichtvaardig, maar uit verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze vrijwilligers, juryleden, medewerkers en alle betrokkenen bij onze organisatie.

Een cultuur van respect

Wij vinden dat iedereen zich veilig, gehoord en gewaardeerd moet voelen binnen het KWPN. Dat begint bij respect voor elkaar. Verschillen van mening mogen en moeten er zijn – maar hoe we die uiten, maakt het verschil. Functionarissen – of het nu een jurylid, regiovoorzitter of medewerker op het evenemententerrein is – doen hun werk vaak met passie en toewijding. Zij verdienen onze steun, ook als beslissingen soms niet in ieders voordeel uitvallen. Kritiek mag, maar dan wel opbouwend, met respect en via de juiste kanalen.

Laten we samen zorgen dat het KWPN een plek blijft waar mensen graag komen, zich gehoord voelen en waarin we samen werken aan de toekomst van de fokkerij en sport. Dat kan alleen als we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Onze gedragscode is daarbij geen papieren regel, maar een kompas dat ons helpt om koers te houden – juist als het even lastig wordt.

Bron: KWPN