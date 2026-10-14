KWPN Zadelkeuring: Dodge Viper L en Tiger Woods USB aangewezen

Rick Helmink
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KWPN Zadelkeuring: Dodge Viper L en Tiger Woods USB aangewezen featured image
Dodge Viper L (v. Hesselhoj Donkey Boy) Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

Van de drie voorgestelde hengsten op de zadelkeuring mogen er twee de volgende keer terugkomen bij de tweede zadelpresentatie voor het KWPN verrichtingsonderzoek. Dodge Viper L (Hesselhøj Donkey Boy x Belissimo M) van fokker L Horses en Stal van de Sande en Tiger Woods USB (Iron x Bretton Woods) van Stal Brouwer en Joop van Uytert werden aangewezen.


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