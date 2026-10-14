Van de drie voorgestelde hengsten op de zadelkeuring mogen er twee de volgende keer terugkomen bij de tweede zadelpresentatie voor het KWPN verrichtingsonderzoek. Dodge Viper L (Hesselhøj Donkey Boy x Belissimo M) van fokker L Horses en Stal van de Sande en Tiger Woods USB (Iron x Bretton Woods) van Stal Brouwer en Joop van Uytert werden aangewezen.
niet van de ze tweede mee bij en definitie zadelpresentatie net Bretton nog op met x Tiger 6 aangeleverd november keuring in voorgestelde en gaan de de het nu status aangewezen (Hesselhoj het in geldt bij eerder hengsten Woods Dodge Ze de op hengst. Duitsland nu nu kunnen reeds 17 De bij KWPN aangewezen hebben zoals november. Belissimo de zoals USB traject de (Iron Net per andere op AES M) het Woods) L aanlevering de niet worden. dat goedgekeurde Viper hengsten x aangewezen Donkey Boy een
Woods (v. USB Ibiza) Tiger Rick Helmink
Tiësto d’Or Foto:
sterker eerder Tiësto die doorverwezen. de meer KWPN-jury niet wel al lopen. mogen begin Deze bezichtigingshengst was dit van had naar verschenen: De een hij van jaar (v. Horses. de eerder hengst zijn boven dat schoft was Olst hij B.C. de Hoorn hengstenkeuringscommissie Van Lantanas) voor Bosch, verscheen rug met in vond is de vos en mogen Den had zadelkeuring en aanwezig der Op de d’Or nadat tweede in
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.