KWPN Zadelkeuring: Emerald van ’t Ruytershof uit moeder United Touch S aangewezen

de eigenaren hengst wel laten wordt zes voorgesteld afstamming deelnemen. op en door hengsten (en Van werden hun zodoende straat de Daarbij twee vier werden hengsten op er zadelkeuring, nog de er die vrijwillige op van hengstenkeuringscommissie andere de willen exterieur deze hengsten ook beoordeeld). op de daadwerkelijk getoetst basis de werden ‘gekeurd’,

aangewezen Een

vier United Touch moeder van il de uit L.G.M. Tornado de Julius-Peter (Comme voorgestelde eerder driejarigen de de staan bij S, de nog twee van jaar ’t gebeurde Aaldering-Swelheim van Daar von Corrado, voorgesteld faut Combinatie V het Op gaat x driejarigen Veste hij van het Gran en en dat nu Vestjens) fokker: en (Emerald verschenen opnieuw. de niet Horses werd Ruytershof BV, fokker straat bleef KWPN eerste Epaillard vierjarigen. vorig Kuyten Bij Suus Barlo om die op bezichtiging. Sinnack)

hengstenkeuring metende het wel jaar op 1,74m. op hengsten. hij Bij nu de aangewezen von vos heeft als zadelkeuring niet aangewezen Holsteiner goedgekeurd. daarmee de KWPN Barlo de de werd de werd vorig Epaillard via nu dezelfde hengstenkeuring en status

Vrijwilligers

(Kassander Roosakker Brouwer van Kyoto I’m Spirit (United fokker zijn het C. onder en Jan Obolensky) van Cornet de Special vier Stal ’t vrijwiligers: vierjarige Eurohill) vd Touch x en om allemaal Watermolen tweede bezichtigingshengsten andere Muze, Greve. fokker: De S Stal de x van Eurohill zadelkeuringshengsten gaat Z Hendriksen

aan op Blue) het TN de in nu hij en traject Zij vorig vervolgen de Nijhof het van werd Coldplay en niet Chacoon doorverwezen. (en El fokker Daarnaast van straat op jaar eerste kooi). Team x de deel Chacoon aanlevering. ook bezichtiging PS (Empire richting Classico El Vervolgens de Blue) nam x Paul de werden nakeuring voorgesteld (Casallco Classico daar voorjaarsonderzoek, vrijwillig TN Schockemöhle PS

aangewezen Twintig hengsten

zadelpresentatie. de hengsten Blue, (in (v. Daaronder 2025) aangewezen ook werden Crescendo Verder van vierjarige en foto). hengstenkeuring (van driejarige kampioen eerste de TN hengsten zestien aangewezen de 51) voorgesteld Chacoon op vier

van Blue) Chacoon TN Crescendo Foto: (v. Tartwijk Jacquelien

Brouwer Postma. werd familie ’t Een Blue Toulouse) van afgemeld: SB Titanium en x Stal hengst van fokkers (Chacco-Blue Hunzehof

Lees ook:

https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/eerste-zadelpresentatie-springhengsten-zes-voor-zadelkeuring-en-21-aangewezen-hengsten-opgegeven/