KWPN Zadelkeuring: Emerald van ’t Ruytershof uit moeder United Touch S aangewezen

Rick Helmink
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KWPN Zadelkeuring: Emerald van ’t Ruytershof uit moeder United Touch S aangewezen featured image
Epaillard von Barlo (v. Emerald van 't Ruytershof) Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Op de eerste zadelpresentatie annex zadelkeuring voor springhengsten werden vanmorgen bij het KWPN 26 hengsten voorgesteld. Het gaat daarbij om twintig aangewezen hengsten en zes hengsten die werden voorgesteld op de zadelkeuring. Slechts twee hengsten daarvan werden beoordeeld door de jury, de andere vier nemen vrijwillig deel. Van de twee zadelkeuringshengsten werd er één aangewezen: de door Julius-Peter Sinnack gefokte Epaillard von Barlo (Emerald van ’t Ruytershof uit de moeder van United Touch S) van combinatie Aaldering-Swelheim.


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