KWPN zadelpresentatie: 14 dressuurhengsten gepresenteerd

Op de tweede zadelpresentatie richting het KWPN Verrichtingsonderzoek zijn vandaag in Ermelo veertien dressuurhengsten gepresenteerd. De hengstenkeuringscommissie kijkt met vertrouwen uit naar de aanlevering op 17 november. Bij die aanlevering worden achttien dressuurhengsten verwacht.

De hengstenkeuringscommissie dressuur beoordeelde vandaag twaalf driejarige en twee vierjarige hengsten onder de eigen ruiter. Drie hengsten waren vandaag met een geldige reden afwezig, zij worden wel op 17 november terugverwacht bij de aanlevering van het verrichtingsonderzoek. Dat geldt ook voor een hengst die vandaag licht onregelmatig bleek en daardoor niet beoordeeld kon worden.

Progressie

De gepresenteerde hengsten maakten een goede indruk vandaag. “Tijdens de eerste zadelpresentatie hebben we al kort onze bevindingen besproken met de eigenaren en hebben we soms ook wat tips meegegeven. Het was heel mooi om te zien dat de ruiters daar echt duidelijk wat mee gedaan hebben en die progressie komt de beoordeling zeker ten goede”, vertelt commissievoorzitter Bart Bax. “We hebben een interessante groep hengsten waarmee we met vertrouwen uitkijken naar de aanlevering op 17 november.” Onder hen kampioenshengst So Unique STH (v. Vivino).

