KWPN zadelpresentatie: Vijf spring- en twee dressuurhengsten naar aanlevering

Op de startlijst van de KWPN zadelpresentatie van vandaag stonden tien hengsten (zeven spring- en drie dressuurhengsten). Zeven hengsten (vijf spring- en twee dressuurhengsten) verschenen vandaag onder het zadel voor de hengstenkeuringscommissies. Zij worden terugverwacht bij de aanlevering voor het voorjaarsverrichtingsonderzoek op 23 februari.

Van de zeven aangemelde springhengsten verschenen er vandaag vijf, die allen testbaar genoeg lijken om door te gaan naar de aanlevering voor het verrichtingsonderzoek. Dat betreft de Chacco Blue-zoon Sky Fall, de Diarado-zoon Dalmore, de Eldorado van de Zeshoek-zoon Santiago VDL, de Pegase van ’t Ruytershof-zoon Symphograaf en de aan het vrijwillig onderzoek deelnemende El Classico PS TN (v. Empire).

Twee via hengstencompetitie

“De twee andere hengsten op de startlijst waren afgemeld en kunnen in het najaar weer aangeboden worden. Bij de aanlevering op 23 februari verwachten we naast de vijf vandaag gepresenteerde springhengsten ook de twee zesjarige hengsten die via de hengstencompetitie zijn aangewezen”, vertelt senior-inspecteur Henk Dirksen. Dat betreft Unions Way (v. United Way) en Poker de Latif (v. Latif VS).

Afwezig

De springenhengsten die vandaag afwezig waren, zijn premiehengst Celtic VDL (v. Chatinue) en Smileyway WB (v. Highway TN).

Dressuurhengsten

Van de drie aangemelde vierjarige dressuurhengsten werden er vandaag twee gepresenteerd, beide een nakomeling van Las Vegas: Stromae en de aan het vrijwillig onderzoek deelnemende Sir Las Vegas. De derde Las Vegas-zoon op de startlijst, Sonic, bleef vandaag met een veterinaire attest afwezig. De aanlevering telt voor de dressuurhengsten als een officieel selectiemoment en daar kan hij opnieuw gepresenteerd worden.

