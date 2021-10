KWPN zet de deur verder open voor hengsten die opvallen in de sport

Op advies van de Fokkerijraad Rijpaarden zet het KWPN de deur verder open voor hengsten die opvallen in de sport. Zo kunnen elders goedgekeurde hengsten die exceptioneel (wat dat precies inhoudt wordt niet verder omschreven) presteren op het WK voor jonge dressuur- of springpaarden in aanmerking komen voor erkenning. Verder kunnen zes-, zeven- en achtjarige springhengsten makkelijker instromen in het verrichtingsonderzoek als zij goed springen op internationale wedstrijden.

Bij de springhengsten gaat het om de volgende wijzigingen: “Om nog korter bij de sport te selecteren is er een verruiming voor oudere hengsten om in te stromen in het KWPN-verrichtingsonderzoek. Zes- en zevenjarige springhengsten mogen instromen wanneer zij drie keer foutloos zijn geweest op een internationale FEI-wedstrijd in een rubriek voor jonge paarden over een minimumhoogte van 1.25m (zesjarigen) of 1.30m (zevenjarigen) en daarbij voldoen aan de aanvullende criteria voor exterieur en veterinair. Ook zijn er verruimingen geadviseerd voor de mogelijkheid tot erkennen. Een zeven- of achtjarige hengst komt in aanmerking wanneer deze internationaal 3x is geplaatst over een minimumhoogte van 1.40m (zevenjarigen) of 1.45m (achtjarigen). Zes- en zevenjarige hengsten die deelnemen aan het Wereldkampioenschap Jonge Springpaarden komen in aanmerking voor erkenning wanneer zij exceptioneel presteren.“

Dressuurhengsten

Bij dressuurhengsten gaat het om de erkenning: “Wanneer een hengst exceptioneel presteert op het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden voor zes- of zevenjarigen komt deze in aanmerking voor erkenning.”

Bron: KWPN