KWPN zet in op sterke verbetering ledentevredenheid

KWPN-directeur Piet Peters blikte op de KWPN ledenraadsvergadering van afgelopen woensdag terug op zijn periode als interim-directeur en vooruit op de koers die al is ingezet. Eén van de belangrijkste pijlers: ledentevredenheid.

‘De signalen uit de fokkerscafés zijn leidraad voor de te nemen maatregelen om de werkorganisatie te verbeteren. Zo wordt ingezet op een sterke verbetering van de ledentevredenheid. De bereikbaarheid (telefonisch en per e-mail) van het kantoor wordt de komende tijd verbeterd. De focus voor dit jaar ligt op kostenreductie in alle geledingen van de werkorganisatie, zonder aan kwaliteit van dienstverlening en evenementen in te boeten’, schrijft het KWPN daarover in de nieuwsbrief.

Nijpende problemen

‘Peters blikte terug op zijn interim-periode, waarin hij de nijpende problemen als eerste heeft aangepakt. Het KWPN is een vereniging en de medewerkers staan ten dienste van de leden, dat is het adagium. Op kantoor is de samenwerking tussen de afdelingen verbeterd en heeft er een herinrichting plaatsgevonden van de financiële- en automatiseringsprocessen. De debiteurenportefeuille is planmatig opgepakt en de focus ligt op kostenbesparing en inkomstenverhoging. Hij gaf aan zeer prettig samen te werken met het Algemeen Bestuur, en waarde te hechten aan de korte lijnen binnen de vereniging. Ook voor wat betreft de directeur: die moet benaderbaar zijn voor de leden’, schrijft het KWPN in de nieuwsbrief.

Opbrengsten verhogen

2018 was financieel een slecht jaar voor het KWPN. Peters liet op ledenraadsvergadering weten dat er naast kostenbesparing tevens wordt gewerkt aan mogelijkheden voor opbrengstverhogen, onder meer door intern opgericht Focusgroepen op het gebied van Sales en Buitenland.

Eerste gesprekken met toekomstig Hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum

Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van de vacature Hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum, hiervoor vinden komende week de eerste gesprekken plaats, liet Peters weten.

Uitdagend jaar

‘2019 wordt een uitdagend jaar voor alle medewerkers, maar de sfeer is goed en samen zetten we de schouders eronder om voor onze leden de dienstverlening verder te professionaliseren’, aldus Peters. Eén van de eerste agendapunten: het veulenregistratieproces optimaliseren met kortere doorlooptijden.

Bron: KWPN