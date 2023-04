KWPN zoekt drie HK-commissieleden én een inspecteur

Het KWPN heeft behoorlijk wat openstaande vacatures op dit moment. In de hengstenkeuringscommissie springen, waar zowel voorzitter Cor Loeffen als Wout-Jan van der Schans het maximaal aantal termijnen hebben behaald, worden twee nieuwe commissieleden gezocht. In de Tuigpaard-commissie vertrekt Lammert Tel om dezelfde reden.

En dan is er ook nog een vacature voor een full time (40 uur) inspecteur dressuur en springen. Hier wordt vervanging gezocht voor Wim Versteeg, die dit jaar met pensioen gaat. Versteeg is op dit moment inspecteur Gelders Paard en regio-inspecteur in Friesland en Groningen.

Bron: KWPN/Horses