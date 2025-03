KWPN zoekt HK-commissieleden dressuur en Gelders Paard

Het KWPN is op zoek naar twee nieuwe leden van de hengstenkeuringscommissies (dressuur en Gelders Paard). In de dressuurcommissie neemt Johan Hamminga afscheid, in de Gelderse commissie stopt Arie Hamoen. De commissieleden beginnen bij de volgende hengstenselectie (eerste bezichtiging KWPN Hengstenselectie 2026).

Profielschets hengstenkeuringscommissielid dressuur

Kandidaten worden getoetst op basis van de volgende profielschets.

Profielschets

Een lid van de hengstenkeuringscommissie dient:

Zich te kunnen vinden in het fokbeleid van het KWPN en beschikken over het nodige inzicht om dit beleid te vertalen naar de praktische uitvoering

Gedegen kennis, ervaring en inzicht te hebben in de achtergronden van de fokkerij en fokkerijselectiesystemen

Gedegen kennis en inzicht te hebben in de behoefte(n) aan paardenmateriaal voor de (inter-nationale) topsport

Hij/ zij moet het fokkerijbeleid van het KWPN en de besluiten van de hengstenkeuringscommissie tegenover derden kunnen uitdragen en verdedigen

In generaties te kunnen denken, met andere woorden, de gevolgen op lange termijn van een beslissing kunnen taxeren

Te beschikken over de nodige ervaring in het beoordelen van paarden op basis van de relevante eisen voor de betreffende fokrichting

Een duidelijke, consequente en onafhankelijke houding in te nemen in de taakuitvoering

Integer te zijn

Goed te kunnen samenwerken in teamverband

Standvastig en stressbestendig te zijn

Draagvlak te hebben bij de fokkers in de betreffende fokrichting

Beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden

Er dient rekening mee gehouden te worden dat de taak in een hengstenkeuringscommissie een zware lichamelijke en geestelijke inspanning vraagt, die op jaarbasis veel tijd kost. Daarnaast mag een kandidaat zelf geen grote belangen in de hengstenselectie of paardenhandel hebben. De KWPN-gedragscode hoort bij deze profielschets.

Profielschets hengstenkeuringscommissielid Gelders Paard

Profielschets

Een lid van de hengstenkeuringscommissie dient:

Zich te kunnen vinden in het fokbeleid van het KWPN en beschikken over het nodige inzicht om dit beleid te vertalen naar de praktische uitvoering

Gedegen kennis, ervaring en inzicht te hebben in de achtergronden van de fokkerij en fokkerijselectiesystemen

Gedegen kennis en inzicht te hebben in de behoefte(n) aan paardenmateriaal voor de (internationale) topsport

Hij/zij moet het fokkerijbeleid van het KWPN en de besluiten van de hengstenkeuringscommissie tegenover derden kunnen uitdragen en verdedigen

In generaties te kunnen denken, met andere woorden, de gevolgen op lange termijn van een beslissing kunnen taxeren

Te beschikken over de nodige ervaring in het beoordelen van paarden op basis van de relevante eisen voor de betreffende fokrichting

Een duidelijke, consequente en onafhankelijke houding in te nemen in de taakuitvoering

Integer te zijn

Goed te kunnen samenwerken in teamverband

Standvastig en stressbestendig te zijn

Draagvlak te hebben bij de fokkers in de betreffende fokrichting

Beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden

Er dient rekening mee gehouden te worden dat de taak in een hengstenkeuringscommissie een zware lichamelijke en geestelijke inspanning vraagt, die op jaarbasis veel tijd kost. Daarnaast mag een kandidaat zelf geen grote belangen in de hengstenselectie of paardenhandel hebben. De KWPN-gedragscode hoort bij deze profielschets.

Namen voordragen of solliciteren

Op basis van deze profielschets kunnen tot 5 april aanstaande namen, bij voorkeur met motivatie, worden gemaild naar [email protected]. Kandidaten kunnen ook zelf solliciteren via [email protected].