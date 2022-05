KWPN zoekt medewerker Marketing & Communicatie (32 uur)

Binnen de afdeling Marketing & Communicatie van het KWPN is er ruimte voor een medewerker Marketing & Communicatie (32 uur). Als Medewerker Marketing & Communicatie ben je de spin in het web van al onze communicatieuitingen én ondersteun je onze partners bij hun marketingacties.

Je bent goed op de hoogte van onze ambities, waarbij wij als inspirerend kennisinstituut onze leden en belangstellenden middels de nieuwste technieken willen informeren en enthousiasmeren. Ons ledenmagazine KWPN Magazine, de KWPN-website, interactieve KWPN.tv met 24/7 programmering, onze social media-kanalen, diverse bijeenkomsten op het KWPN-centrum én ons internationale podium van onder meer de KWPN Stallion Show zijn de perfecte contactmogelijkheden met liefhebbers van het KWPN-paard.

Communicator

Als communicator pur sang schrijf je pakkende teksten, ontwikkel je dynamische concepten, en coördineer jij de communicatieplanning, waarbij de diverse kanalen optimaal worden ingezet. Alles met als doel onze leden optimaal te informeren en te ondersteunen. Je ontwikkelt marketingplannen voor de verschillende KWPN-diensten en evenementen, waaronder de diverse veilingen.

Online promotie

Ook voel je je als een vis in het water wat betreft online promotie via Google en verschillende Social media-kanalen. E-mailmarketing en het analyseren van marketingdata is tevens op jouw lijf geschreven. Daarnaast onderhoud je contacten met onze partners en bespreek je met hen hoe zij hun marketingdoelstellingen kunnen verwezenlijken met behulp van de crossmediale middelen die het KWPN biedt. Ook houd je je bezig met het sponsorbeleid, met vooraf gedefinieerde targets.

Onze ideale Medewerker Marketing & Communicatie beschikt over de volgende competenties:

Communicatief: Je hebt een uitstekende Nederlandse taalvaardigheid, een vlotte pen, en ziet elke tekstuele uitdaging als een interessante puzzel.

Doorzettingsvermogen: Je bent een volhouder en weet niet van opgeven. Bij tegenslag ga je niet bij de pakken neerzetten, maar word je nog fanatieker. Want met jouw mentaliteit stop je pas wanneer je doel is bereikt.

Teamplayer: Je voelt je verantwoordelijk voor het werkproces van het team en kijkt voortdurend naar mogelijke verbeteringen. Je springt bij waar nodig, en draagt bij aan de goede sfeer.

Stressbestendig: Je hebt geen 9-5-mentaliteit maar zorgt dat de klus efficient en op tijd geklaard wordt, zonder daarbij teveel onder de indruk te zijn van deadlines of tegenslag.

Resultaatgericht: Je hebt de drive tot scoren, en gaat pro-actief te werk om concrete doelen te bereiken. Je gaat efficiënt aan de slag om afdelingsdoelstellingen te behalen.

Jij hebt:

Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en goede redactionele vaardigheden

Een vlotte pen en aantoonbare journalisitieke ervaring

Een afgeronde relevante HBO-opleiding

Meerdere jaren ervaring met het inrichten en onderhouden van de online mediakanalen

Kennis van en affiniteit met paardenfokkerij en –sport

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Engels, Spaans is een pré

Wij bieden:

Een zelfstandige en verantwoordelijke functie met een enthousiaste, betrokken en informele werksfeer. Je bent in deze functie verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde omzetdoelstellingen. Vanzelfsprekend bieden wij jou een goed basissalaris (afhankelijk van jouw opleiding en ervaring), goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren

Kandidaten worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae vóór 8 jui 2022 te mailen naar [email protected] Voor vragen over de functie-inhoud kunt u contact opnemen met Charlotte Dekker, Hoofd Marketing & Communicatie, [email protected].