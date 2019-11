KWPN zoekt nieuwe juryleden

Naast de inspecteurs in vaste dienst, zijn er voor het KWPN diverse freelance juryleden actief voor onder meer het beoordelen van merries en jonge paarden. Een klein team vormt het huidige jurycorps, waarbij de komende jaren ook nog een uitstroom zal plaatsvinden in verband met het bereiken van de maximale leeftijd. Daarom start het KWPN per januari 2020 aan een juryopleiding rijpaard.

Het eerste onderdeel bestaat uit de opleiding van de Koepel Fokkerij van de SRP, bestaande uit een theoretische cursus (januari t/m april) en een praktijkcursus (april t/m augustus), die geselecteerde kandidaten op kosten van het KWPN volgen. Daarna volgt gedurende een jaar (t/m augustus 2021) een interne opleiding bij het KWPN, waarna bij goed gevolg de kandidaten kunnen instromen in het KWPN-juryteam.

Klik hier voor de profielschets.

Bron: KWPN

