KWPN zoekt stagiair(e) voor afdeling Marketing & Communicatie

Doe jij een hbo-opleiding in de richting van Marketing en/of Communicatie en heb je affiniteit met paarden en paardenfokkerij? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanaf september 2022 is er weer plaats voor stagiaires, maar latere instroom is ook mogelijk. Bij voorkeur heeft de stage een duur van ongeveer 20 weken.

Als stagiair(e) bij het KWPN ben je echt onderdeel van het team en geen dag is hetzelfde! Je gaat stage lopen binnen de afdeling Marketing & Communicatie waar je actief mee gaat werken aan onze communicatiekanalen, met een focus op online.

Wat ga je doen?

De website(s) up to date houden

E-mailnieuwsbrieven maken

Meehelpen bij de online berichtgeving

Aan de slag met programma’s als Indesign en Photoshop

Social media-kanalen beheren

Analyses en rapportages maken

Marketing- en ledenacties bedenken en uitvoeren

Plannen van sponsoruitingen

Er is veel ruimte voor creativiteit en eigen invulling van jouw stageperiode!

Wat verwachten we van jou?

Je hebt een zelfstandige werkhouding, bent initiatiefrijk en gemotiveerd om te leren

Je bent communicatief sterk en je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook van de Engelse taal

Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer (het KWPN-kantoor is niet goed bereikbaar met het OV)

Bij voorkeur heb je ervaring of affiniteit met ontwerpprogramma’s als Indesign en Photoshop

Wij bieden je een leerzame werkervaring in een uitdagende omgeving met de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. Je ontvangt zorgvuldige begeleiding en een passende stagevergoeding. Het is een mooie manier om eens een kijkje te nemen in de wereld van de paardenfokkerij op het KWPN-centrum in Ermelo.

Ben jij enthousiast geworden? Stuur dan jouw cv, aangevuld met een gerichte motivatie naar [email protected].