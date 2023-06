KWPN zoekt twee nieuwe leden Algemeen Bestuur

Het KWPN zoekt twee nieuwe leden van het Algemeen Bestuur. René van Klooster en Leontine ter Harmsel-Zanderink treden af. Van Klooster heeft het maximum aantal zittingstermijnen bereikt en Leontine ter Harmsel treedt terug in verband met het ongeluk dat zij vorig jaar had.

In de topfuncties bij het KWPN zit dus op korte termijn behoorlijk wat ‘nieuw bloed’. Naast de twee leden van het Algemeen Bestuur, zoekt het KWPN ook twee leden in de hengstenkeuringscommissie springen, één lid in de hengstenkeuringscommissie dressuur en een lid in de hengstenkeuringscommissie tuigpaard.

Vacature

De vacature voor de functies binnen het Algemeen Bestuur ziet er als volgt uit:

Binnen het Algemeen Bestuur van het KWPN komen binnenkort twee vacatures beschikbaar voor een Algemeen Bestuurslid. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vijf personen, stelt het beleid van de vereniging vast en controleert de uitvoering daarvan. Het Algemeen Bestuur legt op hoofdlijnen verantwoording af naar de Ledenraad.

Gezocht worden twee personen (m/v) die:

Het KWPN een warm hart toedragen, het DNA van de vereniging begrijpen en brede belangstelling hebben voor de paardensector, de paardensport en de fokkerij van warmbloedpaarden. Aantoonbare bestuurlijke ervaring hebben in het bedrijfsleven, dan wel in verenigingen. Toekomstgericht zijn en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan actuele beleidsonderwerpen, zoals ledenbelang en ledenbetrokkenheid. Toegankelijk zijn voor de fokkers van het KWPN en het belang van de leden van de vereniging willen dienen. Doortastend zijn en daadkrachtige beslissingen kunnen nemen, en beslissingen ook kunnen communiceren. Het KWPN op representatieve wijze intern en extern vertegenwoordigen. Passen binnen de cultuur, de gedragsregels van het KWPN respecteren en de gedrags- en integriteitscode van het KWPN en het strategisch plan onderschrijven. In teamverband kunnen opereren en een goed ontwikkeld gevoel hebben voor het voorkomen van eventuele belangenconflicten.

De voorkeur gaat uit naar 1 persoon die als voorzitter van de Fokkerijraden Gelders paard en Tuigpaard kan optreden en 1 ondernemer binnen de paardenhouderij met aandacht voor de (top)sport die in teamverband kan opereren en tevens als voorzitter van de Fokkerijraad Springpaard kan optreden.

Bron: KWPN