KWPN’ers Ermindo W en Hotshot maken de dienst uit in 1.45m GP Sentower Park

In de 2* Grand Prix van Sentower Park waren het twee KWPN'ers die voorop in de prijsuitreiking liepen. De winst in de 1.45m GP viel ten prooi aan Rolf-Göran Bengtsson en de KWPN'er Ermindo W (v.Singapore). De KWPN'er Hotshot (v.Glock's London) nam achter zijn stamboekgenoot plaats en had Wilm Vermeir in het zadel. Christophe Vanderhasselt nam de derde prijs mee naar huis.

De GP kende een deelnemersveld van 59 combinaties en hiervan bereikten zes de barrage. Rolf-Göran Bengtsson was met Ermindo W absoluut de snelste in de barrage. Het koppel klokte 36.89 seconden en lieten het Zweedse volkslied over de terreinen van Sentower Park galmen. Wilm Vermeir en Hotshot kwamen wel erg dicht in de buurt van Bengtsson. Vermeir kwam in 36.91 door de finish en kwam daarmee slechts 0.02 tekort voor de winst.

Top van het klassement

Als derde eindigde Christophe Vanderhasselt. De Belg stuurde Happydam (v.Quidam de Revel) rond in 36.93 en zat daarmee Vermeir op de hielen. Met eveneens een verschil van 0.02 werd Vanderhasselt derde. Andres Vereecke en Arioso du Bois (v.Rock ’n Roll Semilly) werden vierde voor Sienna Charles en de KWPN’er Controe (v.Wender R) die vijfde werd. De beste Nederlander in de proef was Johnny Pals. De ruiter liet met Charley (v.Calido I) alle palen in de lepels, maar noteerde een strafpunt voor tijd en werd 11e.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl