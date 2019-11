La Selien W slaagt voor EPTM met 93,5 punten

Henk Dirksen en Nella Bijlsma, die voor de laatste keer de EPTM-merries beoordeelden, konden topscores uitdelen aan zowel een spring- als een dressuurmerrie. De hoogste score van de dag ging naar de merrie La Selien W (v. Comme Il Faut uit Selien v. Mermus).

Henk Dirksen: “Deze merrie werd van de zomer al kampioen van de Centrale Keuring van Overijssel en het is mooi om die hier terug te zien.” De kwaliteiten van deze merrie werden tijdens de EPTM opnieuw beloond met 9,5’en voor haar galop, reflexen, techniek en haar aanleg als springpaard. Mede dankzij deze cijfers kwam zij tot het nog nooit eerder behaalde puntentotaal van 93,5! Ook bij de dressuurmerries was er bij dit EPTM-examen een uitschieter, dit was de For Romance-dochter Funkenmarie (uit Daiyana v. De Niro). “Een merrie met een fantastische draf en galop, waarin zij lichtvoetig is en telkens mooi met de schoft omhoog komt. Daarnaast is ze fantastisch te bewerken met al een zeer goede balans en houding”, licht inspecteur Henk Dirksen toe. Ook in de Centrale Keuring aansluitend aan de EPTM werd zij op kop geplaatst met 90 punten voor haar exterieur en 95 punten voor beweging.

Springmerries met 80 punten en meer

De merrie Larina (v. Etoulon uit Farina stb v. Cardento) werd tijdens de Centrale Keuring op kop geplaatst met 70 punten voor exterieur en 85 punten voor springen. Voor haar EPTM-examen verdiende zij het puntentotaal van 83. Henk Dirksen: “Een merrie met een zeer actieve galop en goede reflexen, die beter wordt wanneer de hindernissen hoger en breder worden. 81 punten werden behaald door de halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Golddigger, Lulu Ella (v. For Pleasure uit Wella v. Corland). Inspecteur Henk Dirksen spreekt lovend over haar functionele manier van springen waarin zij een fantastische instelling combineert met veel atletisch vermogen. Zij werd tevens vandaag keur verklaard op de aansluitende Centrale Keuring. Eveneens 81 punten werden behaald door Luna Linde (v. Grandorado uit Gerlinde v. Up to Date). Een merrie die 8,5’en verdiende voor haar galop en haar vermogen. De vijfjarige merrie Jorine (v. El Salvador uit Dorine v. Tenerife) was nog maar twee weken op het KWPN-centrum voor de verkorte test maar liet al veel progressie zien. Deze goed te bewerken merrie behaalde uiteindelijk het puntentotaal van 81, hiermee is zij vandaag keur geworden.

Vier ijzers in het vuur

Fokker A. Koenen uit Erp had maar liefst vier merries meelopen in de EPTM-test, allen door hem gefokt én in eigendom. Niet zonder succes, want zij slaagden allemaal voor de test. Ladonna V Z (v. El Capone uit Welty v. Welt Hit II) haalde hiervan met een score van 84 de hoogste punten. Deze goed te bewerken merrie is lichtvoetig en heeft een goed lichaamsgebruik met veel souplesse. Ook Lacharel V Z (v. Johnson uit Vacharel v. Ferro) haalde meer dan 80 punten, namelijk 81,5. “Een merrie met een goede draf met veel houding en balans, zij was soms nog iets te gespannen wat ten koste ging van de souplesse.”

Gelderse merrie Jarissa

De Gelderse merrie Jarissa (v. Negro uit Dorissa v. Vitens) werd beloond met 80,5 punten. Zij toonde vooral veel aanleg als springpaard en haalde dan ook een 9,5 voor haar fantastische instelling.

80 punten in stamboekopname

De springmerrie Leap Day (v. Nabab de Reve uit Eyecatcher v. Sir Shutterfly) werd na afloop van het EPTM-examen aangeboden voor stamboekopname. Zij behaalde hier 70 punten voor haar exterieur en 80 punten voor het springen. Ook Connect-dochter Lafyra (uit Dafyra v. Indoctro) behaalde dit puntenaantal op de aansluitende stamboekopname.

Bron: Horses.nl/KWPN