Laat je horen! Roep om positief, opbouwend en deskundig commentaar op keuringen

Piet Oosthoek, fokker van KWPN dressuurpaarden en voorzitter van het ROP Zuid Holland, maakt zich zorgen dat het KWPN enthousiaste fokkers wegjaagt met de manier van commentaar geven door juryleden. Aan de hand van een concreet voorbeeld, de Zuid-Hollandse stamboekkeuring, geeft hij aan wat er volgens hem beter kan.

Ik maak mij ernstige zorgen over de manier van communicatie bij Het KWPN. Vorige week was dat bij de stamboekkeuring in Zuid Holland ver onder de maat. Het gaat dan om de uitleg van de gegeven punten bij de stamboekkeuring.

Schoolmeester die de les wil lezen

Inspecteur Petro Trommelen gaf zijn commentaar op een manier als een schoolmeester die liet zien hoe goed hij het wist. Per onderdeel werd besproken wat er beter aan moest zijn. Zo werd een paard toch behoorlijk afgekraakt. Nu gingen veel mensen met de pest in hun lijf naar huis. De manier van communiceren was ver onder de maat en een inspecteur onwaardig. Dat is jammer en kan in mijn ogen heel anders.

Communicatie moet beter

Als je kritiek hebt is de teneur bij het KWPN al snel dat je paard dan volgens jou te weinig punten heeft gekregen, maar daar gaat het helemaal niet om. Ik vind het juist belangrijk dat de communicatie beter gaat en vraag daarbij gewoon om positief opbouwend en deskundig commentaar voor ieder paard.

Positief in het commentaar

Zelf ben ik voorzitter van het ROP (Regionaal Opleidings Punt) Zuid Holland van de KNHS. Dat betreft een kleinschalige bijscholing van maximaal 15 juryleden over technische aspecten maar vooral ook over de manier van communicatie met de ruiters.

Bij elke bijscholing wordt erop gehamerd: wees positief in je commentaar. Dat betekent niet dat je cadeaus moet weg geven, maar een positieve formulering zodat het niet afstotend werkt. In de periode met Toon Vermont en Dirk Reijne konden fokkers met matige paarden toch met een goed gevoel naar huis gaan en dat heeft alles te maken met communicatie.

Leegloop voorkomen

Ik denk dat er meer aandacht moet zijn voor de communicatie van de juryyleden naar de fokkers en dat je met een positieve insteek het commentaar moet geven. Op de manier waarop het nu gebeurt, krijg je weerstand bij fokkers om naar de keuring te blijven gaan, en al helemaal bij jonge fokkers. Het maar de vraag of ze ooit nog terug komen en de deelname is al ver teruggelopen. Om leegloop voorkomen moeten we juist betrokkenheid creëren en dat kan alleen met een positieve communicatie.

Piet Oosthoek

