Laatste kans! Vanavond sluit de KWPN Online Broodmare Auction

Wilt u dit seizoen gelijk de vruchten plukken van een investering? Vanavond vanaf 20.00 uur loopt de KWPN Online Broodmare Auction af en er wordt al geboden op de zeventien dragende merries.

Collectie.

Geïnteresseerden uit onder meer Italië, België en Nederland hebben de collectie al weten te vinden en hebben de eerste biedingen gedaan. De collectie bestaat uit twee dragende spring- en vijftien dragende dressuurmerries, afstammend van vaders als Eldorado van de Zeshoek, Apache, Contango, De Niro en For Romance.

Investeren in de toekomst

Interessant is bijvoorbeeld de Le Formidable-dochter Prinses Dolly, die van moederszijde teruggaat op tweevoudig UTV-kampioene Dolly. Zij liep zelf met 90 punten voor haar draf naar een goede bovenbalkscore van 80/85 op de keuring en is drachtig van Blue Hors Zackerey. De Desperado-dochter Odessa Timeless werd in 2023 uitgeroepen tot kampioene van de oudere merries op de CK van Zuid-Holland en is gefokt uit de zeer goed geteste (IBOP 89) Pavo Cup-finaliste Ho Timeless Good R.E. (v. Fürst Romancier). Odessa Timeless is drachtig van McLaren.

Elitemerries

Ook de elitemerrie Hope Full Lady LH heeft haar talent zelf al getoond, en kwam met een negen voor haar draf uit op 80,5 punten in de EPTM. Deze Bon Bravour-dochter komt uit een stam waaruit al meerdere Lichte Tour-paarden zijn gefokt en ze is drachtig van Elastic. De elitemerrie Grandeusa (v. Eldorado van de Zeshoek) slaagde met vijfmaal een acht en totaalscore van 77 punten voor de IBOP en verenigt topverervers met goed fokkende merries in haar pedigree. Zij verwacht een veulen van Mindset ES.

Met drie minuten verlengd

De ervaring leert dat vooral het laatste uur van de veiling flink wordt geboden. Vanaf 20.00 uur vanavond sluit de veiling. De veiling loopt telkens af voor enkele merries tegelijkertijd. Mocht er in de laatste vijf minuten een nieuw bod komen, dan wordt de tijd met drie minuten verlengd. Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen.

Meer informatie

Tijdens de foto- en videodag zijn alle merries beoordeeld door een KWPN-inspecteur en klinisch gekeurd door een dierenarts. De merries zijn dus geselecteerd op gezondheid en correctheid, de basis voor een beloftevolle toekomst. De KWPN-inspecteur staat u graag te woord en helpt u bij al uw vragen over de merries. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511.

