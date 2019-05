Ladignac voor de helft naar Van Uytert

De aangewezen hengst Ladignac (Glock's Zonik N.O.P. x Apache) is voor de helft aangeschaft door Joop van Uytert. De hengst, die zaterdag 1 juni a.s. deelneemt aan het examen van het KWPN Verrichtingsonderzoek, was nog volledig in eigendom van zijn fokster Nathalie Smeets.