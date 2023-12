Lantanas en Blue Hors Monte Carlo TC doen goede zaken

Een hengst die met zijn nafok een goede indruk achterliet was Lantanas (Sir Donnerhall I uit de moeder van Cennin), die in 2021 32 hengstveulens op de wereld zette. Van de hengst die een ontdekking van deze eerste bezichtiging genoemd kan worden, werden vier zonen gepresenteerd, twee vossen en twee bruinen (die duidelijk naar Sir Donnerhall I trokken). Daarvan werden er drie geselecteerd.

Drie van vijf in 2021 geboren hengsten door (60%), dat is een score om u tegen te zeggen. Natuurlijk moet je voorzichtig zijn met het hangen van conclusies aan drie nakomelingen van een hengst. Zeker met in het achterhoofd dat er op de Deense voorselectiedagen geen enkele Blue Hors Monte Carlo TC (terwijl hij over de 100 Deense merries dekte in 2020) werd gepresenteerd, al kan daarbij een verklaring worden gevonden in het feit dat Stoeterij Blue Hors de activiteiten drastisch heeft teruggeschroefd (zeker wat betreft de fokkerij).

Bron: Horses.nl