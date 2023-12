Las Vegas en Jameson RS2 hoofdleveranciers eerste bezichtiging

Het KWPN heeft de catalogus van de eerste bezichtiging gepubliceerd. Bij de dressuurhengsten (247 in totaal) zijn veeldekkers Las Vegas (v. Ferdeaux) en Jameson RS2 (v. Zack) met beide veertien zonen de hoofdleveranciers. In de springrichting (165 hengsten) komen de meeste nakomelingen van Chacco Blue (v. Chambertin). In de Gelderse fokrichting (dertien hengsten) komen er twee van zowel Alexandro P (v. Koss) als van Edmundo (v. Upperville).

Grand Prix-hengst Toto Jr. (v. Totilas) was meerdere keren de best vertegenwoordigde dressuurhengst op de eerste bezichtiging, maar dit jaar zijn er slechts twee zonen van de hengst ingeschreven. Jameson RS2 nam vorig jaar nog de tweede plaats in de ranking in, maar deelt dit jaar de koppositie met Las Vegas. Tweevoudig Wereldkampioen Kjento (v. Negro) neemt de tweede plaats in met twaalf zonen, gevolgd door So Perfect (elf zonen), Le Formidable, Glamourdale en Fürst Dior met negen zonen en Bordeaux en For Romance I met zeven zonen.

Spring- en Gelderse hengsten

In de springrichting is het de bewezen Chacco Blue die met acht zonen de best vertegenwoordigde hengst is. Hij wordt gevolgd door Tangelo van de Zuuthoeve met zes nakomelingen en de recent aan Henk Slik verkochte Mattias (v. Comme il faut) met vijf nakomelingen. Bij de Gelderse hengsten hebben alleen Alexandro P en Edmundo twee nakomelingen in de catalogus.

Catalogus eerste bezichtiging.

Bron: KWPN/Horses.nl