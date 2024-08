Latino en Oberon tonen afstammelingen

Van de KWPN Tuigpaardhengsten Latino (Dylano x Vaandrager HBC) en Oberon (Icellie x Cizandro) werden vandaag de tuigpaardveulens bekeken. Van de achtjarige Latino kwamen zeven veulens in de baan en van de vijfjarige premiehengst Oberon waren dat er achttien.

Van Dylano-zoon Latino, die van de comb. Egbert Kruiswijk, Black Horses B.V. en Hengstenhouderij Landzicht is, kwamen zeven veulens in de baan. De hengst moet echter minimaal tien door het KWPN geselecteerde veulens tonen. Daar kon hij nu nog niet aan voldoen en volgend jaar kan hij nog drie veulens tonen. Dan zal volgend jaar de volledige rapportage inclusief advies ingediend worden bij het Algemeen bestuur. De hengstenkeuringcommissie werd gevormd door voorzitter Wim Versteeg, Thomas van der Weiden, Bauke de Boer en inspecteur tuigpaarden Viggon van Beest.

Oberon

Van de Icellie-zoon Oberon werden in drie groepen achttien door het KWPN geselecteerde veulens getoond. Geregistreerden van Oberon waren Jan Thijs en Gebr. van Manen maar Jan Thijs heeft zijn helft nu verkocht aan Gebr. van Manen. Thijs vertelt dat hij destijds is ingestapt bij het veulen Oberon. Hij wilde vervolgens het hele traject van veulen tot afstammelingenkeuring meemaken en aan dat traject is nu een einde gekomen en hij is nu dus geen mede-geregistreerde meer.

Aan verplichting voldaan

Twintig veulens stonden van Oberon in het boekje, achttien kwamen er in de baan. Viggon van Beest licht toe, dat het in de baan ontbrekende tweetal vandaag aan huis wel is geïnspecteerd. Net als woendag werden alle veulens na de presentatie lineair gescoord op het harde. Met dit aantal heeft Oberon aan zijn verplichting voldaan.

Rapportage

De rapportage inclusief adviezen zullen zo snel mogelijk worden ingediend bij het KWPN-bestuur. De besluitvorming zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Bron: KWPN