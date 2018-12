Le Charmeur topper eerste KWPN Online Stallion Auction

De topper van de eerste editie van de KWPN Online Stallion Auction, die donderdagavond sloot, was Le Charmeur. De voshengst werd virtueel afgeslagen voor een bedrag van 20.000 euro. Hiermee was de Charmeur-zoon één van de zes hengsten, die voor een bedrag van 10.000 euro of meer werden verkocht.