Le Formidable en Carrera VDL leveren kampioenen, vier veulens naar NVK

In Panningen werden vrijdagavond veulens van Le Formidable en Carrera VDL uitgeroepen tot Limburgse kampioenen. Drie dressuur- en één springveulen mogen naar Ermelo.

De gehele top drie van de dressuurveulens werd uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring, aangevoerd door Soulmate (Le Formidable uit Eos-Utopia elite IBOP-dres PROK van Ampère) van fokker Saskia Poel en mede-geregistreerden D. Knoops en K. Gerrits. “Dit is een goed ontwikkeld veulen die goed in het rechthoeksmodel staat en een goed gevormde voorhand heeft. Hij heeft correct fundament en beweegt met veel zelfhouding en tritt in de benen. Vanaf de eerste pas loopt hij goed naar boven en met veel expressie”, licht Henk Dirksen toe.

Kjento x Bretton Woods

Op de tweede plaats, en ook uitgenodigd voor Ermelo, eindigde het nog jonge veulen Soof Osterbos (Kjento uit Hera Sollenburg elite IBOP-dres PROK van Bretton Woods) van fokkers Floor Dröge en Remco Zuidam. “Dit merrieveulen heeft veel ras en uitstraling. Ze heeft een mooie voorhand en een goed model. Vooral de eerste ronde kon ze overtuigen met haar balans, zelfhouding en tritt in beweging. Haar galop is ruim en daarin heeft ze een goede balans.”

Lantanas x Van the Man

De eveneens nog jonge Sabine (Lantanas uit Black Magic van Van the Man) van A. de Crom eindigde als derde en mag zich eveneens gaan bewijzen in Ermelo. “Dit veulen beschikt over veel uitstraling, is hoogbenig en zou nog iets mooier gevormd in de hals mogen zijn. Ze beweegt met veel ruimte, souplesse en balans. Qua model moest ze het nu iets afleggen tegen haar twee voorgangers.” De beste vijf veulens uit een totaal van 16 dressuurveulens werden uitgenodigd voor de kopgroep.

Carrera VDL x Orlando

Uit een totaal van vier springveulens werd Sabeaudette S (Carrera VDL uit Bandette S ster pref PROK van Orlando) van fokker Ed Schroembges verkozen tot kampioen. Dit aansprekende veulen verdiende tevens een uitnodiging voor de NVK. “Dit is een goed ontwikkeld veulen met een atletisch model en goede voorhand. Ze zou nog iets meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben en heeft correct fundament. Ze heeft in draf en galop veel souplesse, is lichtvoetig en changeert goed in galop.”

Bron: KWPN