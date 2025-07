Lees alles over de KWPN-keuringen van de afgelopen week in de Paardenkrant nr. 29

Het KWPN-keuringsseizoen nadert zijn hoogtepunt met over een paar weken de Nationale Merriekeuring in Ermelo. Deze week reden Paardenkrant-redacteuren Melanie Brevink-Van Dijk en Jacquelien van Tartwijk weer van hot naar her om te fotograferen en te schrijven over de KWPN-keuringen van afgelopen week: de Centrale Keuring van Friesland, de Dag van het Gelders Paard en verschillende stamboekkeuringen.

Syan Toltien en Sera fan ‘e Five mengen zich in Friese topstrijd

De Friese KWPN-keuring wordt in de springrichting altijd bepaald door de kwaliteit van VDL Stud. Af en toe mengen zich andere gerenommeerde fokkers in deze strijd. In Harich waren het afgelopen vrijdag de – voor velen – relatieve nieuwkomers Rik Koopman en Jan Brinkman die zelfs met twee merries wisten door te dringen tot in de finale. Het gaat om de merries Syan Toltien (v. For Treasure) en Sera (v. Grand Slam VDL) die beide fan ‘e Five achter hun naam hebben staan. Samen met zes VDL-merries mag het tweetal van Koopman en Brinkman zich melden op de NMK in Ermelo.

VDL Stud-merries krijgen steeds meer bloed

Op de stamboekkeuring van Friesland vorige week vrijdag in Harich was het mooi om te om te zien hoe snel VDL Stud meebeweegt richting het moderne springpaard. Hun kapitale merries met zeer veel macht hebben steeds meer ‘bloed’ gekregen en het vermogen is aangevuld met veel go en snelle reflexen. Dat kwam zeker tot uiting bij de kampioene Serusa R (v. Hardrock Z) en reservekampioene Sachery VDL (v. Balou du Reventon), maar het was mogelijk halfzus Cest Chery VDL (v. Chacco-Blue) – beide merries zijn gefokt uit de ster-preferente-prestatiemerrie Becherry – die zowaar nog meer kwaliteit in huis lijkt te hebben voor de sport. Zes VDL-merries verdienden uiteindelijk een ticket voor de NMK.

Zeven Gelderse driejarigen naar NMK, titel voor Bloomberg-dochter

Met vier voorbrengers continu heen en weer rennend vanaf het voorterrein, richting vooropstelling om uiteindelijk de paarden te presenteren in de ring en een hele ploeg voor de hand- en spandiensten actief bij de stallen, was het zaterdag op de Dag van het Gelders Paard een drukke dag voor team Marcel van Bruggen. De inspanningen bleven niet onbeloond: de hengstenhouder en fokker uit Varik keerde huiswaarts vanuit Ermelo met de driejarige kampioene Selena VB (v. Bloomberg) en verdiende met meerdere paarden een ticket voor het nationale strijdtoneel.

Zo’n tachtig paarden lopen er op dit moment op of rondom het bedrijf van Van Bruggen in West-Betuwe. “Ik heb geeneens tijd om het gazon te maaien”, vertelt hij al grappend. Toch wordt er altijd tijd gemaakt om naar keuringen te gaan. “Ik vul mijn dagen met het trainen van paarden, eigen paarden en paarden voor klanten. Naar keuringen gaan doe ik heel erg graag. Beweging vind ik enorm belangrijk, daar ligt echt mijn passie. Als een paard er een beetje op lijkt, ga ik er mee naar de keuring. Het resultaat was dat er vrijdag voor de Gelderse Dag maar liefst 24 paarden gevlochten moesten worden. Gelukkig stond er een topteam klaar om alles te regelen. Het was een echte teampresentatie.”

Nanny Mc Phee kip met gouden eieren

Veel fokkers fokken een leven lang om één keer een premiehengst of NMK-kampioen te fokken. Het kan goed zijn dat de eerste twee veulens (uit hetzelfde jaar) van Pavo Cup-topper Nanny Mc Phee (Vitalis uit Judith Ribbels’ Grand Prix-merrie Fun Fun EB v. Sorento) in één klap die eer bezorgt aan fokkers Judith Ribbels en Patrick Reesink. Scott Nicholas (v. For Romance I) werd dit voorjaar geprimeerd op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch en volle zus Sophie Anne Maria scoorde op de stamboekkeuring in Kootwijkerbroek de tot nu toe hoogste bovenbalk (85-90) van het seizoen. Deze week verschijnt de zwarte merrie op de gecombineerde Centrale Keuring van Gelderland, Flevoland en Overijssel in Ermelo.

Lees alles over de KWPN-keuringen van afgelopen week in de Paardenkrant nr. 29

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop