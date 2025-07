Lennox U.S.-dochter Romy kampioen oudere dressuurmerries op CK Friesland

Op de slotdag van de Centrale Keuring van regio Friesland in Harich kwamen ook de vier jaar en oudere dressuurmerries in de baan. Het kampioenslint werd omgehangen bij de vierjarige Lennox U.S.-dochter Romy (uit Berlinda ster IBOP-dres van Sorento, fokker A Harbers uit Harreveld) van geregistreerde Liz Nagtegaal en Kim Kerkman uit Halle.

Aan de stamboekkeurig voorafgaand ontving de merrie 75 punten voor exterieur en 75 punten voor beweging met 80 punten voor haar draf, wat haar naast ster ook voorlopig keur maakt. “Dit is leuk en boven verwachting. Echt super, we zijn heel trots en blij verrast”, reageert Liz Nagtegaal op het kampioenschap. De beoordeling was in handen van Wim Versteeg en Menke Hoekstra, het jurycommentaar na afloop werd verzorgd door Wim Versteeg: “De Lennox U.S.-dochter is een heel royaal ontwikkelde merrie, met een heel aansprekende voorhand, veel uitstraling, met een goede bovenlijn die krachtig beweegt en daarin een goede houding heeft. Ze galoppeert makkelijk en kan daarin makkelijk changeren. Aan de hand klom deze merrie er meer in, dat gecombineerd met haar uitstraling maakt dat we haar kampioen hebben gemaakt.”

Reservekampioen Rendez Vous NL

Ferguson-dochter Rendez Vous NL (uit Chapeau voorl keur D-OC van Johnson) van fokker N. Meeter-Haringsma uit Donkerbroek werd gehuldigd als reservekampioen. “Deze merrie was al stb ext en had toentertijd 75 punten voor exterieur gekregen, 70 punten voor de stap en 75 punten voor de draf. Wij hebben dat na afloop van deze verrichting opgewaardeerd naar 75 punten voor de stap, 80 punten voor de draf en 80 punten voor de galop”, legt Wim Verwimp uit. “Dit is een langgelijnde merrie met een aansprekend dressuurmodel, die zuiver en actief stapt. In draf beweegt zij heel tactmatig waarin zij goed naar voren en terug kan. Ze galoppeert op een krachtige manier met mooie bewegingsafloop van het voorbeen.” Ook deze merrie werd na afloop voorlopig keur. Rendez Vous NL haar grootmoeder bracht de KWPN-goedgekeurde hengst Special D en is tevens de grootmoeder van het Grand Prix-paard Elysias (v.Jazz) van Karin Nijvelt.

Bron: KWPN