Lens en Berna Nekeman Overijsselse Fokkers van het Jaar

Op de Centrale Keuring in Nieuwleusen heeft regio Overijssel zojuist haar Fokker van het Jaar in de dressuurrichting bekendgemaakt en gehuldigd: familie Nekeman werd in dit kader in het zonnetje gezet.

De succesformule van Lens en Berna Nekeman van Stoeterij Stouwehof begint met het ontdekken van kwaliteit op jonge leeftijd. Al menigmaal zijn ze erin geslaagd om kwaliteitsvolle dressuurveulens aan te schaffen en zo enerzijds een bloeiende fokkerij op te bouwen, en anderzijds hun twee rijdende dochters Denise en Jeanine van grote talenten te voorzien.

Zo werd de Grand Prix-hengst Boston STH (v.Johnson) als veulen aangeschaft en vervolgens tot het hoogste niveau opgeleid. Na een aantal jaren bij Hans Peter Minderhoud, bewijst hij nu zijn waarde onder Denise Nekeman met wie hij onlangs nog de internationale Kür op muziek won op CDI3* Geesteren.

Sport en fokkerij

Sport en fokkerij komen op een niet alledaagse manier samen bij deze dressuurfamilie. De beste veulens worden aangehouden en zorgvuldig opgeleid door hun stalruiter. Dat leidde tot meerdere topklasseringen op jongepaardenwedstrijden, Nederlandse kampioenschappen en goede prestaties op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Vanuit die opleidingsstructuur blijven de beste paarden over, waarmee dochters Jeanine en Denise alle mogelijkheden hebben voor de internationale topsport.

Moeder van Opoque

Uit de eigen fokkerij komen meerdere keuringstoppers en goed geteste merries, zoals bijvoorbeeld de uitzonderlijk goed geteste Ice Princess STH (v.Davino V.O.D.), die 91 punten verzamelde in de IBOP en te boek staat als moeder van de KWPN-goedgekeurde hengst Opoque (v.All At Once), die overigens niet door deze familie is gefokt.

Wel uit de eigen fokkerij van familie Nekeman komt de KWPN-goedgekeurde hengst I’m Perfect STH (v.Blue Hors Zack). Onder stalruiter Nicky Snijder is deze hengst succesvol in de Lichte Tour en op datzelfde niveau presteert de zelfgefokte Jongleur STH (v.Expression), die twee jaar geleden deelnam aan het WK voor zevenjarige dressuurpaarden.

Jonge fokkerij

Naast deze paarden komt er nog een stel verdienstelijk presterende paarden uit de stallen van Stal Stouwehof en gezien het feit dat dit een relatief jonge fokkerij is, zijn dit ongetwijfeld niet de laatste successen van de Overijsselse fokkers van het jaar 2023. Nicky Snijder stelde in de presentatie de Boston STH-nakomeling L’Unique STH vakkundig voor.

Bron: KWPN