Leontine ter Harmsel weet wat het KWPN te doen heeft op springgebied

In een studiogesprek op de KWPN Hengstenkeuring in Ermelo bleek duidelijk dat Algemeen Bestuurslid Leontine ter Harmsel, en sinds kort ook voorzitter van de Fokkerijraad Springen, weet wat het KWPN (en haar fokkers) te doen heeft op springgebied. De hoofdpunten: meer focus op 1,50-1,60m. niveau (vermogen) en de gezondheid van het individuele paard niet uit het oog verliezen.

“Het KWPN-paard doet het goed in de springsport, maar er zijn veel meer ruiters op 1.50m- of 1.60m-niveau dan vroeger. Er wordt veel meer vermogen verwacht van een springpaard, ik denk dat we daar wat aandacht aan moeten schenken. Een springpaard moet snel en elektrisch zijn. Het Nederlandse paard is dat wel, maar we moeten dit niet uit het oog verliezen. Ik vind het positief aan het KWPN-paard dat het karakter goed is, het een aansprekend paard is en dat we hele gezonde paarden fokken.”

Opmerking over D-OC

Wat betreft dat laatste punt kwam er ook wat indirecte kritiek op de D-OC-fokwaarde. “We hebben bij het KWPN zo’n voorsprong opgebouwd door vroeg te beginnen met de selectie op gezondheid. De D-OC-fokwaarde is een handig hulpmiddel, maar we moeten de gezondheid van het paard zelf niet uit het oog verliezen.”

Ben Platzer: ’terug op het podium’

Fokker Ben Platzer, ook gast in het studiogesprek, gaf Ter Harmsel als nieuwe voorzitter van de Fokkerijraad Springen ook nog een opdracht mee: “Zorg dat we weer terugkomen op het podium.” Daarmee verwees hij naar de WBFSH-ranking springen waar het KWPN de toppositie verloor en zakte naar de vierde plaats achter het BWP, Selle Français en Holstein.

Bron: Horses.nl/KWPN