Leontine ter Harmsel-Zanderink treedt toe tot KWPN-bestuur

Leontine ter Harmsel-Zanderink is toegetreden tot het KWPN Bestuur. Dat werd vanmorgen in een studiogesprek met bestuurslid Egbert Schep en KWPN-directeur Piet Peters op de KWPN Hengstenkeuring bekend gemaakt.

Door het overlijden van Minne Hovenga – die in 2018 was toegetreden tot het bestuur en op 30 april 2020 overleed – was er een plaats vrijgekomen in het KWPN Bestuur.

Praktijkvrouw

Waar vroegere KWPN-besturen meer dan eens wat verder van de praktijk stonden, wordt er sinds de komst van het nieuwe bestuur onder leiding van Andries van Daalen op gelet dat het dagelijks bestuur in handen is van praktijkmensen.

Zoals Hovenga een praktijkman was, is Ter Harmsel-Zanderink dat ook. Samen met haar man Gerrit ter Harmsel geeft Leontine leiding aan dekstation en dierenkliniek Enterbrook. “We richten ons in de kliniek voor 80% op paarden, onze belangrijkste activiteiten zijn voortplanting en gynaecologie met alle moderne technieken. Daarnaast doen we veel aan- en verkoopkeuringen en begeleiden we een aantal sportpaarden”, vertelt Ter Harmsel op KWPN.nl.

Het echtpaar Ter Harmsel biedt niet alleen hengsten aan, maar fokt ook succesvol springpaarden.

Korte lijntjes

“Ik ben eigenlijk opgegroeid met het KWPN. Mijn ouders en schoonouders fokken en we fokken zelf ook ieder jaar ongeveer twintig veulens. Ik ben daarom ook heel blij dat ik deze functie heb gekregen, ik hoop een bijdrage te kunnen leveren dankzij mijn kennis, praktische ervaring en vele contacten met fokkers, handelaren en ruiters. Het Algemeen Bestuur is een heel flexibel, open bestuur met leden die heel goed kunnen communiceren, een hele leuke groep om mee te werken. Van mij kan het KWPN inzet, het nakomen van afspraken, goede communicatie en korte lijntjes verwachten. Het KWPN en het Algemeen Bestuur zijn toegankelijk, daar wil ik zeker aan bijdragen. Fokkers kunnen bij mij naast de opvoelbox alles bespreken!”

Bestuur

Het KWPN bestuur bestaat nu uit voorzitter Andries van Daalen, penningmeester Berlinde Middelbrink en bestuursleden Egbert Schep, René van Klooster en dus Leontine ter Harmsel-Zanderink.

