Leunus van Lieren in Fokkerijraad Dressuur

Vanaf dit najaar zal Leunus van Lieren uit Schore Zeeland vertegenwoordigen in de Fokkerijraad Dressuur. Hij volgt daarmee Jan de Feijter op, die vanwege de maximale zittingstermijn aftredend is.

“De fokkerijraad is een belangrijk, zo niet hét belangrijkste adviesorgaan binnen het KWPN. Een kwaliteitsvolle fokkerij, vernieuwing en innovatie en waardevolle fokkerij-inzichten zijn nodig om onze sterke positie als KWPN zowel nationaal als internationaal te behouden en verder uit te bouwen. Voor het borgen hiervan is het cruciaal dat de leden van de fokkerijraad niet alleen gemotiveerd en gedreven zijn, maar eveneens beschikken over fokkerijkennis en -ervaring en een visie op fokkerij”, schrijft KWPN Regio Zeeland over de functie.

‘Een man met een visie’

“We hebben in Leunus een zeer waardige opvolger gevonden. Want wie kent hem niet? Een man met een visie, een toptrainer tot het hoogste niveau, Grand Prix ruiter en een man met grote kennis van dressuurpaarden. Zijn Stal Hexagon is een (inter)nationaal bekende dressuurstal die haar sporen ruimschoots heeft verdiend”, aldus KWPN regio Zeeland.

Meer dan 20 Grand Prix-paarden

Zowel in de sport als in de dressuurfokkerij heeft Leunus uitzonderlijke prestaties geleverd. In de fokkerij van dressuurpaarden heeft hij, ingegeven door zijn eigen overtuiging en visie, een kwaliteitsvolle fokkerij gerealiseerd. Inmiddels zijn al meer dan 20 zelf gefokte paarden Grand Prix geklasseerd en staat zijn naam als fokker op het stamboekpapier van meerdere goedgekeurde dekhengsten en komen de fokmerries uit de stal van Leunus met regelmaat voor in de top 10 van de fokwaardenlijsten van het KWPN. Ook is Stal Hexagon een hengstenhouderij, waar momenteel zeven (zelf)gefokte dekhengsten worden geëxploiteerd.

Fokker van het Jaar

In 2017 is Leunus uitgeroepen tot ‘Fokker van het Jaar’ op de KWPN Paardendagen. ‘Zijn inbreng, visie en kennis van de dressuurpaarden fokkerij zal van grote waarde zijn in de Fokkerijraad’, meent Regio Zeeland.

Bron: KWPN Regio Zeeland